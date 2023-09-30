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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيجارة تُشعِل النيران بقطعة أرض في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج على نيران حريق نشب بقطعة أرض فضاء على مساحة 3 قراريط بشارع 15، دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج؛ إثر عُقب سيجارة مشتعل.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب حريق بقطعة أرض فضاء على مساحة 3 قراريط.

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وبالإنتقال والفحص تبین أن نشوب الحريق بقطعة أرض ملك المدعو 'مصطفى م.م.م' 71 سنة، بالمعاش، ويقيم دائرة القسم، وأفاد بمضمون ما سبق، ورجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة عُقب سيجارة مشتعل، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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