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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط ينخفض عند التسوية و يحقق مكاسب فصلية بنحو 30%‏

صدى البلد

انخفضت أسعار النفط  عند التسوية بسبب مخاوف تتعلق بالاقتصاد ‏الكلي وجني الأرباح، لكنه ارتفع حوالي 30% خلال الربع الثالث، إذ تسببت ‏تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+ في الضغط على إمدادات النفط الخام ‏العالمية.‏


وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر التي يحل أجلها ‏اليوم سبعة سنتات إلى 95.31 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفع نحو 2.2% ‏خلال الأسبوع وحقق مكاسب شهرية بنسبة 9.7%، كما حقق مكاسب فصلية بنسبة 27.3% خلال الربع الثالث. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ‏ديسمبر  90 سنتا إلى 92.20 دولار للبرميل.‏


وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا إلى 90.97 دولار للبرميل، ‏مرتفعا 0.8% خلال الأسبوع ، ومحققا مكاسب بنسبة 8.6% في سبتمبر أيلول، ومكاسب بنسبة 28.5% خلال الربع الثالث.‏


ومع اقتراب العقود الآجلة للنفط من 100 دولار للبرميل، حصد كثير من ‏المستثمرين أرباحاً خلال موجة الصعود نظرا لمخاوف الاقتصاد الكلي المستمرة.‏


وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أنه في يوليو تموز نما إنتاج النفط الخام ‏الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2019.‏


ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 89.85 دولار للبرميل في الربع الأخير ‏من العام، و86.45 دولار للبرميل في عام 2024، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز ‏لآراء 42 خبيرا اقتصاديا 

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