النفط ينخفض عند التسوية و يحقق مكاسب فصلية بنحو 30%‏

انخفضت أسعار النفط عند التسوية بسبب مخاوف تتعلق بالاقتصاد الكلي وجني الأرباح، لكنه ارتفع حوالي 30% خلال الربع الثالث، إذ تسببت تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+ في الضغط على إمدادات النفط الخام العالمية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر التي يحل أجلها اليوم سبعة سنتات إلى 95.31 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفع نحو 2.2% خلال الأسبوع وحقق مكاسب شهرية بنسبة 9.7%، كما حقق مكاسب فصلية بنسبة 27.3% خلال الربع الثالث. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 90 سنتا إلى 92.20 دولار للبرميل.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا إلى 90.97 دولار للبرميل، مرتفعا 0.8% خلال الأسبوع ، ومحققا مكاسب بنسبة 8.6% في سبتمبر أيلول، ومكاسب بنسبة 28.5% خلال الربع الثالث.
ومع اقتراب العقود الآجلة للنفط من 100 دولار للبرميل، حصد كثير من المستثمرين أرباحاً خلال موجة الصعود نظرا لمخاوف الاقتصاد الكلي المستمرة.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أنه في يوليو تموز نما إنتاج النفط الخام الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2019.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 89.85 دولار للبرميل في الربع الأخير من العام، و86.45 دولار للبرميل في عام 2024، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز لآراء 42 خبيرا اقتصاديا