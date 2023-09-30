لولاي لكان ميتا.. هكذا سخر ترامب من جميع منافسيه حتى بايدن

لم يلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالا لمنافسيه في انتخابات الرئاسة القادمة، وكأنه الوحيد القادر على الفوز وأن منافسيه لا يمثلون له خطرا، وفق ما ذكرت صحيفة يو اس ايه توداي.

والأسبوع الماضي حكمت محكمة في نيويورك ضد ترامب وأبنائه بتهم تتعلق بالاحتيال وتقديره لممتلكاته بأكبر من الحقيقة.

وخلال الساعات الماضية خرج الرئيس السابق حاشدا مؤيديه ومهاجما في الحزب الجمهوري خصوصا حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، في آناهايم، خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في كاليفورنيا.

وقال الرئيس السابق: "كنت أنا من أعاد اللون الأحمر إلى فلوريدا (لون الجمهوريين) وليس هو"، في إشارة إلى دي سانتيس.

أشار ترامب إلى فضله على دي سانتس و الدعم الذي قدمه له عام 2018 في حملته لنيل منصب حاكم ولاية فلوريدا، قائلا ترامب "بدوني لكان ميتا".

قال استطلاع حديث أجرته شبكة "إن بي سي نيوز"، يتقدم ترامب بشكل ساحق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري مع 59 في المئة من نوايا التصويت في مقابل 16 في المئة لديسانتيس، أقرب منافسيه.

وفي آناهايم، وصف ترامب أيضا كريس كريستي، الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي بأنه "خاسر".

ولم يشارك الرئيس السابق، الأربعاء، في المناظرة الثانية للمرشحين الجمهوريين التي نظمت في كاليفورنيا، مفضلا القيام بحملة في أوساط عمال صناعة السيارات في ميشيجان (شمال شرق البلاد).

وسخر ترامب (77 عاما) من الرئيس جو بايدن قائلا : "لا يستطيع حتى النزول من على منصة".