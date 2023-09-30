صدام ناري بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. الليلة

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على توتنهام، اليوم السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب “أنفيلد”، في إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ولم يتذوق الفريقان طعم الخسارة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ فاز ليفربول في 5 مواجهات وتعادل في لقاء، بينما حقق توتنهام 4 انتصارات وتعادل مرتين.

ويستهدف ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، خطف نقاط المباراة الثلاث ومواصلة مطاردة مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة السبيرز: "كِلا الفريقين سيلعبان كرة قدم قوية، توتنهام من أفضل الفرق بالهجوم المضاد، بأي مكان تخسر بها الكرة كانوا يلعبون لسون ثم لكين ولم يكن هناك فرصة للدفاع لكن الآن لديهم أسلوب إبداعي وقد كان لديهم أسبوع كامل للتحضير للمباراة”.

وأضاف: “توتنهام لديه أفضلية بحصوله على أسبوع كامل من التحضير للمباراة، أنجي مدرب كبير ومتأكد بأنه عمل على إيجاد أفكار للتسبب لنا بمشاكل، بالنسبة لنا فقد تعافينا بعد مباراة ليستر وخضنا حصة تدريبية مهمة جدًا ونحن مستعدين بشكل جيد لهم وسنرى ما سبحدث ”.

على الجانب الآخر، يتسلح توتنهام بعاملي الأرض والجمهور لإسقاط ليفربول، وإنعاش فرصه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز الرابع بـ14 نقطة.