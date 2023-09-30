مصطفي مدبولي: الدولة انفقت تريليون جنيه على منظومة التعليم

قال الدكتورمصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن ما حققته الدولة من إنجازات في مجال التعليم قبل الجامعي، ووفقا لما أعلنه وزير التربية و التعليم فإن إجمالي ما تم انفاقه على مدار ال ٩ سنوات الماضية هو تريليون جنيه على كل منظومة التعليم منهم اكتر من ١٠٠ مليار جنيه فقط استثمارات جديدة لتحويل شكل المدارس إلى شكل متقدم.

واكد، مدبولي، ان معدل التزاحم في الفصول مازال مرتفعا في بعض المحافظات وهو ما يتطاب مضاعفة بناء الفصول لتصل الى الرقم المقبول وهو ٣٠ الى ٤٠ طالب في الفصل لتقليل معدل التزاحم في الفصول.

وأضاف، أنه تم إنشاء ١٢٠ الف فصل بتكلفة ٤٠ مليار جنيه، وتم إعادة تأهيل أكثر من ٤ الألف و٣٠٠ مدرسة.

واستطرد رئيس الوزراء، أنه تم انخفاض محو الأمية من معدل نسبة ٢٥% ال ٢٠%.

وأوضح، أنه تم ادخال منظومة مدارس جديدة بجودة وتعليم مختلف غير المدارس الحكومية كالمدارس اليابانية ومدارس النيل، مدارس المتفوقين والمدارس التكنولوجية.

وأشار إلى أنه بالنسبة للتعليم العالى، اليوم اصبح عدد الجامعات ٩٦ جامعة وهو ما يكفي احتياج مصر للـ ٢٠ عاما المقبلة، وسوف يتم إنشاء جامعات أخري لتصبح متخصصة وتتوأم مع كل مستجدات العصر.

وأوضح أنه تم انشاء ١٢٥ مستشفي في ٩ سنوات وتم انشاء ٣٧ مستشفي جامعي تضم ٣٤ الف سرير.