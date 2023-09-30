رئيس الوزراء: لم تكتمل لمصر تجربة تنموية سوى جهود محمد علي| فيديو

حققنا إنجازات بكل المقاييس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه لم تكتمل لمصر تجربة تنموية سوى تجربة محمد على، وقال: “حققنا إنجازات بكل المقاييس غير مسبوقة لم تحدث منذ عقود في الدولة”.

وقال «مدبولي»، خلال جلسات مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بقاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة لديها جرأة في وضع وتطبيق سياسات إصلاح وانفتاح، ولم نستخدم المسكنات.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الدول المتقدمة مثل ماليزيا وسنغافورة لم تصل إلى ما وصلت إليه في يوم واحد، نقوم بالبناء في كل منطقة في ربوع مصر لأننا نستهدف تحسين جودة حياة المواطن.

كل التجارب الناجحة كانت تقودها قيادة لديها رؤية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن كل التجارب الناجحة كانت تقودها قيادة لديه رؤية واستمرار في التنفيذ، واستمرت الدولة على النهج،والتجربة لن تنتهي في 5 و6 سنوات فقط، ولكن التجربة مستمرة.