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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حققنا إنجازات بكل المقاييس

رئيس الوزراء: لم تكتمل لمصر تجربة تنموية سوى جهود محمد علي| فيديو

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه لم تكتمل لمصر تجربة تنموية سوى تجربة محمد على، وقال: “حققنا إنجازات بكل المقاييس غير مسبوقة لم تحدث منذ عقود في الدولة”.

وقال «مدبولي»، خلال جلسات مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بقاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة لديها جرأة في وضع وتطبيق سياسات إصلاح وانفتاح، ولم نستخدم المسكنات.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الدول المتقدمة مثل ماليزيا وسنغافورة لم تصل إلى ما وصلت إليه في يوم واحد، نقوم بالبناء في كل منطقة في ربوع مصر لأننا نستهدف تحسين جودة حياة المواطن.

 كل التجارب الناجحة كانت تقودها قيادة لديها رؤية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن كل التجارب الناجحة كانت تقودها قيادة لديه رؤية واستمرار في التنفيذ، واستمرت الدولة على النهج،والتجربة لن تنتهي في 5 و6 سنوات فقط، ولكن التجربة مستمرة.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حكاية وطن الرئيس السيسي العاصمة الادارية الوزراء

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