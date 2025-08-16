قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبيه زيزو يثير الجدل في تدريبات الزمالك.. من هو اللاعب هاني ياسر؟
اطبخ نوع الخضار ده كتير لمواجهة الاكتئاب وعلاج الأنيميا
حمزة نمرة بعد نجاح ألبومه: ربنا اداني أكتر مما استحق
فصل المرافق عن محيط حريق مخزن الخردة في بولاق أبو العلا| فيديو
مخزن في عقار 5 طوابق.. التحريات الأولية تكشف تفاصيل حريق بولاق أبو العلا| فيديو
محافظة القاهرة تكشف تفاصيل حريق بولاق أبو العلا
بعد انتشار الأدخنة.. إخلاء 3 عقارات سكنية بمحيط مخزن بولاق أبو العلا
ارتفاع ألسنة اللهب من مخزن وسط عقارين مأهولين بالسكان في بولاق أبو العلا
وزير الرياضة ينعى دينا علاء لاعبة فريق سموحة للجودو
الأهلي يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة اعتراضًا على طرد محمد هاني
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي من الدنمارك

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

وجهت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، انتقادات لاذعة لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة نشرت اليوم السبت في صحيفة “يولاندس بوستن” الدنماركية، قائلة إن "نتنياهو يمثل بحد ذاته مشكلة حالية، ولولا وجوده على رأس الحكومة ، لكانت إسرائيل في وضع أفضل بكثير".

ورغم تأكيدها على أن هذا الشأن "داخلي بالنسبة للإسرائيليين"، إلا أن فريدريكسن لم تخف انتقاداتها الصريحة، مضيفة: "من الواضح تماما أن هذا يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لنا. من السهل أن ترى مدى صعوبة التأثير على ما يجري داخل إسرائيل".

وأعلنت فريدريكسن نيتها استغلال رئاسة الدنمارك المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي من أجل زيادة الضغط على حكومة الاحتلال ، وخاصة على نتنياهو".

 وأوضحت أن الإجراءات قد تشمل ضغطا سياسيا، وعقوبات، سواء على المستوطنين أو على وزراء الاحتلال، وربما حتى على إسرائيل ككل، مشيرة إلى إمكانية فرض عقوبات تجارية أو في مجالات البحث العلمي.

وعند سؤالها عما إذا كانت العقوبات ستطال شخص نتنياهو، قالت: "نحن لا نستبعد شيئا مسبقا. ندرس المجالات التي يمكن أن تكون فيها العقوبات مؤثرة بشكل أكبر. نحن من الدول التي ستبادر بممارسة ضغط إضافي على حكومة نتنياهو، لكننا لم نحصل بعد على دعم جماعي من الاتحاد الأوروبي".

وفيما يتعلق بالحرب الجارية في قطاع غزة، انتقدت فريدريكسن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وقالت: "لإسرائيل حق مشروع في القضاء على تهديد حماس"، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تجاوزت حدودها"، خاصة في ظل استمرار الاحتلال العسكري لقطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأردفت: "بصفتي رئيسة وزراء الدنمارك، لست ملزمة بوضع استراتيجية عسكرية لإسرائيل. هذا ليس من اختصاصي". ومع ذلك، أكدت دعم حكومتها لوجود إسرائيل.

وتطرقت فريدريكسن إلى الصور القادمة من قطاع غزة، قائلة: "الوضع هناك كارثي. إنها مشاهد مروعة لأطفال بلا غذاء أو دواء، وتحت الأنقاض. إنها معاناة إنسانية لا تحتمل ولا يمكن تبريرها".

واستذكرت دعمها الأولي لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم"، لكنها شددت على أن "الهجوم المستمر والعنيف للغاية الذي يشنه نتنياهو على غزة أمر غير مقبول".

وأضافت: "نحن أمام مأزق صعب: من جهة هناك منظمة مثل حماس لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود، ومن جهة أخرى هناك رد عنيف من قبل حكومة الاحتلال يقوض أي أمل في حل الدولتين، وينسحب الأمر ذاته على التوسع الاستيطاني غير الشرعي في الضفة الغربية".

وفي ضوء إعلان عدة دول نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، أكدت فريدريكسن أن بلادها تدعم قيام الدولة الفلسطينية، لكنها شددت على أن ذلك "يجب أن يتم في الوقت المناسب وبعيدا عن نفوذ حماس".

وأشارت إلى أن الدنمارك، خلال رئاستها المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي، ستعمل على زيادة الضغط على حكومة الاحتلال وعلى حماس على حد سواء.

إسرائيل رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن نتنياهو الدنمارك وإسرائيل حكومة الاحتلال الإسرائيلية حكومة نتنياهو حماس قطاع غزة الاعتراف بدولة فلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

حريق

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا

محكمة

تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ خلية البساتين لجلسة 20 سبتمبر

محكمة

تأجيل محاكمة 53 متهما بخلية القطامية لجلسة 1 نوفمبر

بالصور

لماذا يرفض الأطفال الطعام الجديد؟ خبراء يكشفون أسباب الانتقائية الغذائية وحلول عملية للآباء

أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة
أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة
أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة

أخبار السيارات| سرقة سيارات شيفروليه من المصنع .. مرسيدس تحذر وريفيان تغرق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تعرف على نتائج اليوم الثاني في المرحلة الأولى ببطولة الجمهورية للشراع

بطولة الجمهورية للشراع
بطولة الجمهورية للشراع
بطولة الجمهورية للشراع

اطبخ نوع الخضار ده كتير لمواجهة الاكتئاب وعلاج الأنيميا

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

فيديو

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

المزيد