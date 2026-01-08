قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

المهندسين توقع بروتوكولي تعاون مع المؤسسات الأوغندية لتوفير فرص عمل بدون عوائق

نقابة المهندسين المصرية توقع بروتوكولي تعاون
الديب أبوعلي

وقعت نقابة المهندسين المصرية بروتوكولي تعاون مع كل من مجلس تسجيل المهندسين بأوغندا ومؤسسة المهندسين الاستشارية الأوغندية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المهني وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وقع البروتوكولين المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر ورئيس اتحاد المهندسين العرب، فيما وقعه من الجانب الأوغندي الدكتور هنري مواناكي- رئيس مجلس تسجيل المهندسين بأوغندا، والمهندس بوسكو ليبي- رئيس مؤسسة المهندسين الاستشاريين بأوغندا.

شهد مراسم التوقيع الدكتور نادر المصري، ممثلًا عن وزير الري والموارد المائية، واللواء شريف الرشيدي، ممثلًا عن وزير الصناعة والنقل، والمهندس توني ريتشارد- ممثل وزارة العمل والنقل ومطور صناعة الإنشاءات بأوغندا، وآلان تازينيا، ممثل السفارة الأوغندية بالقاهرة.
وذلك بحضور المهندس الاستشاري محمد ناصر، عضو المجلس الأعلى رئيس لجنة العلاقات الدولية والخارجية بالنقابة العامة للمهندسين، والمهندس أحمد هشام، مستشار اللجنة، والمهندسة أماني خضير، وكيل اللجنة، والمهندس وائل نصر، مستشار اللجنة، والدكتور أيمن رشيد، مقرر اللجنة.

خلال كلمته رحب المهندس طارق النبراوي، بالوفد الأوغندي على أرض مصر، وممثلي السفارة الأوغندية بالقاهرة، وجميع ممثلي الجهات الحكومية المصرية الذين شاركوا في هذا الحدث، تقديرًا لدورهم الداعم للعمل النقابي والمهني، معربًا عن سعادته بتوقيع بروتوكولي التعاون، وطموحه نحو بناء علاقة وثيقة تجمع بين مهندسي البلدين، تعكس عمق الروابط بين الشعبين، قائلًا: "ظل نهر النيل على مدار آلاف السنين رابطًا تاريخيًا يجمع بين البلدين، كما أن الكفاح المشترك ضد الاستعمار في العقود الماضية يضمنا ويجمعنا معا".

وأكد نقيب المهندسين أن توقيع البروتوكولين، والبدء في تنفيذهما، يمثل إعلانًا واضحًا عن قوة العلاقات المصرية الأوغندية، وترسيخًا للدور المصري الأفريقي المتنامي، والذي يعبر عن هويتها الطبيعية، كما أنه يوسع آفاق التعاون بين المهندسين الاستشاريين في مصر ونظرائهم في جمهورية أوغندا، إضافة إلى تيسير فرص العمل أمام المهندسين المصريين داخل السوق الأوغندية دون عوائق.

واختتم نقيب المهندسين كلمته بالتأكيد على تطلعه إلى تعاون مستمر ووثيق يخدم مصالح مهندسي وشعبي مصر وأوغندا.

ويهدف بروتوكول التعاون بين نقابة المهندسين المصرية ومجلس تسجيل المهندسين بأوغندا إلى دعم وتعزيز وتطوير التعاون المشترك فيما يتعلق بأمور التسجيل، والتنظيم، وبناء القدرات والنهوض بمهنة الهندسة.

فيما يهدف بروتوكول التعاون مع مؤسسة المهندسين الاستشارية الأوغندية، إلى دعم وتعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الطرفين فيما يتعلق ببناء القدرات الهندسية والنهوض بمهنة الهندسة. 
وتتضمن مجالات التعاون توفير خبراء في برامج التنمية المهنية المستمرة (CPD)، وتنظيم زيارات ميدانية، وتعزيز الأنشطة المتعلقة بمهنة الهندسة، ومشاركة المهندسين في مشاريع بناء القدرات الهندسية على مستوى القارة.

وخلال كلماتهم عبر الوفد الأوغندي عن تقديره وشكره لنقابة المهندسين المصرية لما لمسوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، آملين أن تدخل مذكرات التفاهم حيز التنفيذ لتبادل الخبرات بين مهندسي البلدين، مشيدين بدور المهندس المصري فيما تشهده مصر الآن من مشروعات قومية وتنموية شاهدوها على الواقع خلال زياراتهم الميدانية للعديد من تلك المشروعات من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصري الكبير.

نقابة المهندسين المصرية مجلس تسجيل المهندسين بأوغندا مؤسسة المهندسين الاستشارية الأوغندية أوغندا المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر رئيس اتحاد المهندسين العرب وزير الري والموارد المائية وزير الصناعة والنقل وزارة العمل السفارة الأوغندية بالقاهرة

