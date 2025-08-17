15 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار البيض بالأسواق

ارتفع سعر البيض في الأسواق على مستوى جميع الأنواع، حيث صعد سعر طبق البيض بنحو 15 جنيها.

وارتفع سعر البيض الابيض من 135 إلى 150 جنيها للطبق.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار البيض اليوم الأحد 17-8-2025، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 145 و150 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 150 و155 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 125 و130 جنيهًا للكرتونة.

وفي سياق آخر، شهدت أسعار الدواجن، اليوم الاحد 17-8-2025، ارتفاعا طفيفا في المزارع والأسواق، عقب تراجع قوي منذ بداية الشهر الماضي،

وكان سعر كيلو الدواجن هبط من مستوى الـ 80 جنيهًا، إلى 65 جنيهًا للكيلو الآن.

أسعار الدواجن بالأسواق

وكانت أسعار الدواجن تراجعت بأكثر من 15 جنيهًا في الكيلو الواحد مقارنة بأسعار بداية الشهر الماضي.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

وانخفضت أسعار الدواجن عند مستوى 65 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجّلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 72 و75 جنيهًا للكيلو .

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة المعروض أو نقصه في الأسواق.

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 65 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 72 و75 جنيهًا للكيلو.

أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة، أن مستلزمات وخامات الإنتاج معفية من جميع الرسوم الجمركية .

وقال سامح السيد في تصريحات تلفزيونية :" نحتاج إلى تواجد تراخيص لمحلات بيع الطيور الحية من أجل ضبط ومراقبة الأسواق والأسعار ".

ولفت سامح السيد :" لابد من تنظيم صناعة الدواجن في مصر والدواجن أسعارها مستقرة ولدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن ولدينا انخفاض في سعر البيض ".

وتابع سامح السيد:" هناك انخفاض في أسعار العلف بسبب وفرة المعروض

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 55 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 65و70 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 102 جنيه بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 113 و115 جنيها.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ان مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.