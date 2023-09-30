رئيس الوزراء: من المخطط أن نصل لـ14% مناطق مأهولة بحلول 2050

المشروعات التي ننفذها جعلتنا الآن نقترب من تلك النسبة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه من المخطط أن نصل إلى 14% مناطق مأهولة بحلول 2050 والمشروعات التي ننفذها جعلتنا الآن نقترب من تلك النسبة.

وأوضح «مدبولي» خلال كلمته في جلسات مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بقاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أننا عملنا على التنمية بالتوازي مع تحقيق الاستقرار السياسي والأمني.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة كان لديها رؤية ومخطط للتنمية العمرانية عمل عليها 34 خبيرا مصريا."المخطط يكون عندنا 38 مدينة ذكية، تم العمل في 24 مدينة ومتبقي 14 مدينة".