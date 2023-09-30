مدبولي: حققنا إنجازات غير مسبوقة لم تحدث منذ عقود في الدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: “حققنا إنجازات بكل المقاييس غير مسبوقة لم تحدث منذ عقود في الدولة”.

وأضاف «مدبولي» خلال جلسات مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس السيسي بقاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدول المتقدمة مثل ماليزيا وسنغافورة لم تصل إلى ما وصلت إليه في يوم واحد.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن كل التجارب الناجحة كانت تقودها قيادة لديه رؤية واستمرار في التنفيذ ، واستمرت الدولة على النهج والتجربة لن نتنهي في 5 و 6 سنوات فقط ولكن التجربة مستمرة .

حكاية وطن

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قلبل السبت 30 سبتمبر، مؤتمر "حكاية وطن" ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.