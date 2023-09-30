مدبولي: الدول الناجحة استثمرت من 20 إلى 40% من دخلها في البنية التحتية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن كل التجارب الناجحة كانت تقودها قيادة لديه رؤية واستمرار في التنفيذ ، واستمرت الدولة على النهج والتجربة ولم تتوقف بعد 5 و 6 سنوات فقط ولكن التجربة مستمرة .

وأوضح «مدبولي» خلال جلسات مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس السيسي بقاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أننا حققنا إنجازات بكل المقاييس غير مسبوقة لم تحدث من عقود في الدولة.

وأِشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدول المتقدمة مثل ماليزيا وسنغافورة لم تصل إلى ما وصلت إليه في يوم واحد.

حكاية وطن

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن السبت 30 سبتمبر، مؤتمر "حكاية وطن" ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

وأكد الرئيس السيسي، خلال افتتاح أولى جلسات مؤتمر "حكاية وطن" أن البلاد تنمو وتكبر بالعمل والشقى والتضحيات والإخلاص والأمانة وليس بالكلام، موضحا أن مصر مرت بتحديات تهدد دول وسنحكي الحكاية من 2011.