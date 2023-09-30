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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء: انجازات الدولة الحالية لم تحدث منذ قرون

مصطفى مدبولي، رئيس
مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ما حققته الدولة من إنجازات على مدار الـ 9 سنوات الماضية، قائلا: شرف كبير ومسئولية عظيمة ان أقف أمامكم واستعرض ما قامت به الدولة المصرية، من إنجازات في كافة مناحي الحياة".

وأضاف "مصطفى مدبولي"، خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الإنجازات التي حدثت غير مسبوقة، ولم تحدث منذ عقود أو قرون، متابعا: العالم يشهد الآن أزمة اقتصادية عالمية، أثرت على اقتصادات العالم أجمع.

 

واسترسل: الجميع يتساءل الآن، متى ستصبح مصر، مثل معظم دول العالم القوية، مثل اليابان وكوريا وماليزيا، مشددا على أننا لن نصبح مثل هذه الدول في يوم ليلة.

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