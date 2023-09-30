عشان آمنة: تنفيذ دورة تدريبية للعاملين عن إدارة التغيير والتخطيط المحلى بالمحافظات

ينفذ مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، غدا الاحد، دورة إدارة التغيير والتخطيط المحلى المتكامل التى يقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية وذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويستفيد منها 45 متدرب من رؤساء المراكز والمدن.

وأوضح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الدورة تهدف إلى تدعيم المشاركة الفعالة والتخطيط المحلى والإرتقاء بمهارات إدارات التخطيط لتطبيق نماذج متطورة لنظم عمل الإدارة المحلية قام برنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر " بتصميمها وتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المتكاملة، وإحداث تغيير شامل فى ملامح الوضع التنموى اقتصادياً واجتماعياً بما يتماشى مع توجهات الدولة فى تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الدورة تتناول الإطار التشريعى لمنظومة التخطيط المحلى وكيفية إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة بتحليل الوضع الراهن وتحديد رؤيتها ومتطلباتها وأهدافها الاستراتيجية والبرامج المستخدمة وآليات التنفيذ وأهمية استخدام مؤشرات قياس الأداء، إضافة إلى التعريف بالتخطيط المحلى المتكامل والتشاركى وأهداف تطوير المنظومة ومتابعة تنفيذ المشروعات، كما سيتضمن التدريب ورشة عمل على نماذج منظومة التخطيط المحلى المطورة للتطبيق العملى له.

ولفت وزير التنمية المحلية الى استمرار دورة اللغة الانجليزية المستوى الاساسي للأسبوع الثانى على التوالى، مضيفاً أن الوزارة تكثف جهودها لرفع مهارات العاملين بالمحليات بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة من خلال الدورات التدريبية التي تجعلهم أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات الحالية، مع الاهتمام بالجانب التطبيقى والعملى لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق.