الأمن العام يشن حملات على تجار الكيف بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

واصل قطاع الأمن العام يرئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن "المنوفية ، كفر الشيخ ، الدقهلية ، الشرقية" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة .

تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية) وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش و الهيروين" – بندقية خرطوش عدد من الطلقات لذات العيار).

و تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة المنوفية) وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقة من ذات العيار – ميزان حساس).

ونجحت الحملات فى ضبط (عاملان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة كفر الشيخ).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,170 كيلو جرام ).

وتم ضبط (4 أشخاص – مقيمين بمحافظة الدقهلية).. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,700 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار).

وتم ضبط (عاطل – مقيم بمحافظة الشرقية) وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 1 كيلو جرام - سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.