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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن العام يشن حملات على تجار الكيف بالمحافظات

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

واصل قطاع الأمن العام يرئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن "المنوفية ، كفر الشيخ ، الدقهلية ، الشرقية" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة .

تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية) وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش و الهيروين" – بندقية خرطوش عدد من الطلقات لذات العيار).

و تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة المنوفية) وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقة من ذات العيار – ميزان حساس).

ونجحت الحملات فى ضبط (عاملان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة كفر الشيخ).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,170 كيلو جرام ).

وتم ضبط (4 أشخاص – مقيمين بمحافظة الدقهلية).. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,700 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار).

وتم ضبط (عاطل – مقيم بمحافظة الشرقية) وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 1 كيلو جرام - سلاح أبيض "مطواة"). 

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة. 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الامن العام النيابة العامة ضبط عاطل مخدر الحشيش مخدر البانجو وزارة الداخلية

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