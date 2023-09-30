الجيزاوي يشيد بدخول جامعة بنها ضمن تصنيف "التايمز" في 2024

أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن سعادته البالغة لتصنيف جامعة بنها في الفئة الثالثة محليا بتصنيف التايمز البريطاني لأفضل جامعات العالم 2024، في ظل أن هناك معايير رئيسية لدخول الجامعات في التصنيف منها أن تنشُرالجامعة أكثر من 1000 بحث على مدى السنوات الخمس السابقة، وأكثر من 150 بحثًا في العام الواحد.

وأضاف «الجيزاوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنه يجب على الجامعة تقديم أبحاث قابلة للتطبيق لموضوع واحد على الأقل للدخول في التصنيف وأن تُقدم الأرقام الإجمالية لسنة التصنيف، ويجب أن تقوم الجامعة بالتدريس للطلاب على مستوى البكالوريوس، لذلك فإن مؤسسات الدراسات العليا فقط لا تدخل في التصنيف.

وأوضح رئيس جامعة بنها، أنتقدم الجامعات المصرية في مؤشرات تصنيف التايمز، يرجع إلى سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، بينما يتم استبعاد الجامعات من دخول هذا التصنيف إذا كان 80% أو أكثر من مُخرجاتها البحثية في مجال موضوع واحد من التخصصات الـ11 المعروفة بالتصنيف.

