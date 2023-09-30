‏اليوم السادس.. الآلاف من مؤيدي السيسي يتوافدون على مقرات الشهر العقاري بالقاهرة.. صور

توافد الآلاف من مؤيدين الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مكاتب التوثيق بالشهر العقاري منذ الساعات الأولي من صباح اليوم السبت لتوثيق التوكيلات لتأييده والمطالبة بترشيحة فترة رئاسة جديدة حاملين صور السيسي والاعلام .



ومن بين هذه المناطق التي شهدت إقبالا كبير من المواطنين علي مكاتب التوثيق في (البساتين والزاوية الحمراء و١٥ مايو ومدينتي والرحاب وأرض الجولف و الأسمرات والسيدة زينب ومدينة نصر أول وثان وبدر و عين شمس ومصر الجديدة وبدر وحلوان و بولاق أبو العلا والسيدة زينب والزيتون والشروق وغيرهم من المناطق الأخري ) والتي شارك فيها كافه أطياف المجتمع من كبار سن وسيدات وشباب ، الذين أكدوا حرصهم في الحضور لعمل توكيلات بترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، قد عقدت الاثنين الماضي مؤتمرا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت الوطنية للانتخابات بأن الانتخابات الرئاسية المقبل تحت اشراف قضائي كامل ، علي ان يكون قاضي لكل صندوق ، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 اكتوبر حتي 14 اكتوبر ، وايضا يكون التصويت للمصرين خارج جمهورية مصر العربية ايام ،الجمعة السبت والاحد 1,2,3 ديسمبر المقبل ، والانتخابات داخل مصر ايام الاحد والاثنين والثلاثاء 10,11,12 ديسمبر المقبل ، والاعادة المصرين بالخارج ايام الجمعة والسبت والاحد ٥،٦،٧ يناير ، اما الاعادة داخل مصر ايام ٨،٩،١٠ يناير ٢٠٢٤ .

محبي السيسي

محبي السيسي

محبي السيسي