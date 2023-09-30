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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بينهم رضيعة.. مصرع 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالمنوفية

انقلاب ميكروباص في
انقلاب ميكروباص في المنوفية

لقي 7 أشخاص مصرعهم بينهم رضيعة وذلك في انقلاب سيارة ميكروباص من اعلي الطريق الإقليمي في نطاق مركز الباجور بالقرب من مسجد الخضر.

 

تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بحادث انقلاب سيارة ميكروباص من ارتفاع كبير من اعلي الطريق الإقليمي بالقرب من مسجد الخضر.

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بالانتقال تبين مصرع 7 أشخاص من ركاب الميكروباص بينهم رضيعة وإصابة 9 آخرين في انقلاب الميكروباص، حيث تم نقل المتوفيين والمصابين الي مستشفي الباجور فيما تم تحويل المتوفيين الي مستشفي قويسنا.

وأكد شهود عيان، أن الطفلة الرضيعة وجدت بدون راس ووالدها مصاب في حالة خطيرة، ومعظم الإصابات خطيرة تحتاج إلي تدخلات جراحية عاجلة.

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