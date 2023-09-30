أرمينيا تعلن وصول عدد كبير من جميع سكان أرمن كاراباخ

أعلنت الحكومة الأرمينية، اليوم السبت، أن ما يقرب من جميع سكان كاراباخ الأرمن غادروا الإقليم، مشيرة إلى وصول أكثر 100 ألف من أرمن كاراباخ إلى البلاد؛ منذ أن هاجمت أذربيجان وأمرت مسلحي المنطقة الانفصالية بنزع سلاحهم.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال نازيلي باجداساريان، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، إن 100,417 شخصا وصلوا إلى أرمينيا من كاراباخ، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 120,000 نسمة قبل أن تستعيد أذربيجان المنطقة في هجوم صاخب الأسبوع الماضي.



وأوضح باغداساريان أن ما مجموعه 21,043 مركبة عبرت جسر هاكاري، الذي يربط أرمينيا بناجورني كاراباخ، منذ الأسبوع الماضي. واصطف البعض لعدة أيام لأن الطريق الجبلي المتعرج الذي هو الطريق الوحيد إلى أرمينيا أصبح مزدحما.

ويثير رحيل أكثر من 80 في المائة من سكان ناغورني كاراباخ تساؤلات حول خطط أذربيجان للجيب المعترف به دوليا كجزء من أراضيها.



وقالت الحكومة الأرمنية العرقية الانفصالية في المنطقة يوم الخميس إنها ستحل نفسها بحلول نهاية العام بعد محاولة لمدة ثلاثة عقود للحصول على الاستقلال.

ويقول باشينيان إن النزوح العرقي للأرمن كان بمثابة "عمل مباشر للتطهير العرقي وحرمان الناس من وطنهم الأم".



ورفضت وزارة الخارجية الأذربيجانية بشدة التوصيف، قائلة إن الهجرة الجماعية من قبل سكان المنطقة كانت "قرارهم الشخصي والفردي ولا علاقة له بالنقل القسري".



وخلال ثلاثة عقود من الصراع في المنطقة، اتهمت أذربيجان والانفصاليون بدعم من أرمينيا بعضهم البعض بالهجمات والمذابح وغيرها من الفظائع المستهدفة، مما ترك الناس من كلا الجانبين خائفين للغاية.



وعلى الرغم من أن أذربيجان تعهدت باحترام حقوق الأرمن العرقيين في كاراباخ، فإن معظمهم يفرون لأنهم لا يثقون في السلطات الأذربيجانية لمعاملتهم معاملة إنسانية أو لضمان لغتهم ودينهم وثقافتهم.



وبعد ست سنوات من القتال الانفصالي انتهت في عام 1994 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وأصبحت كاراباخ تحت سيطرة القوات العرقية الأرمنية، بدعم من أرمينيا. وبعد ذلك، خلال حرب استمرت ستة أسابيع في عام 2020، استعادت أذربيجان أجزاء من المنطقة في جبال القوقاز الجنوبية إلى جانب الأراضي المحيطة التي طالبت بها القوات الأرمنية في وقت سابق.

وفي ديسمبر، أغلقت أذربيجان ممر لاتشين، وهو الطريق الوحيد الذي يربط كاراباخ بأرمينيا، متهمة الحكومة الأرمينية باستخدامه لشحنات الأسلحة غير المشروعة إلى القوات الانفصالية في المنطقة.

وبعد ضعفها بسبب الحصار ومع إبعاد القيادة الأرمينية عن الصراع، وافقت القوات الأرمينية العرقية في المنطقة على إلقاء السلاح بعد أقل من 24 ساعة من بدء أذربيجان هجومها.

وبدأت المحادثات بين المسؤولين في العاصمة الأذربيجانية باكو والسلطات الانفصالية في كاراباخ بشأن "إعادة دمج" المنطقة في أذربيجان.