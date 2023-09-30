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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمناسبة العام الدراسي.. الداخلية تنظم إحتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم |صور

توزيع المساعدات
توزيع المساعدات

أقامت وزارة الداخلية إحتفالية بمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان لعدد من النزلاء وأسرهم ، تم خلالها توزيع عدد من المساعدات العينية (حقائب – مستلزمات مدرسية – بطاطين – مواد غذائية) لعدد من أسر النزلاء وذلك بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد 

 وإيماناً من وزارة الداخلية بالإستمرار فى الإرتقاء والنهوض بالناحية التثقيفية للنزلاء بما يسهم فى تهذيب مداركهم.. فقد نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ندوة تثقيفية لعدد من النزلاء بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.. حاضر خلالها (الأستاذ الدكتور رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة عين شمس) وتناول عدد من الموضوعات خلال إنعقاد الندوة جاء أهمها (قدرة النزيل على التكيف مع المجتمع عقب إنتهاء مدة العقوبة) بالإضافة إلى مشاكل الأمراض النفسية وطرق علاجها، وإختتمت الندوة بمناقشة عدد من النزلاء والإجابة على إستفساراتهم.

 و لاقت تلك المبادرة إستحساناً ومردوداً إيجابياً من النزلاء وأسرهم وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على حرصها الدائم على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية المختلفة لهم.

وذلك يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم كافة الدعم لهم بما يساهم فى إعادة إندماجهم فى المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقدم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والعمل على مراعاة البعد الإجتماعى والإنسانى وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الإستقرار النفسى لهم وإتاحة الفرصة للتواصل مع ذويهم.

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الحماية المجتمعية العام الدراسي الجديد العاشر من رمضان المساعدات العينية مراكز إصلاح وتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

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