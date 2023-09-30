147 منطقة صناعية.. أحمد سمير: حجم الناتج الصناعي وصل لـ تريليون و252 مليار جنيه

أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنه في 2014 كانت قيمة الصادرات 21 مليار دولار وأصبحت في عام 2022 35.8 مليار دولار .

وقال أحمد سمير في كلمته في مؤتمر “حكاية وطن” بحضور الرئيس السيسي، :" قيمة الصادرات الصناعية في 2014 كانت 12.1 مليار دولار وأصبحت في 2022 22.2 مليار دولار ".

وأضاف أحمد سمير:" 357 مليار جنيه حجم الناتج الصناعي في 2014 وأصبح 1.252 تريليون جنيه في عام 2022

وتابع أحمد سمير: "من أهم مطالب المستثمرين والصناع هو توحيد جهات الولاية والتخصيص للأراضي الصناعية والتراخيص، أصبح هناك لجنة مشتركة هي من تقوم بتخصيص الأراضي الصناعية".

وأكمل أحمد سمير: "ولدينا 147 منطقة صناعية الآن بدلا من 121 منطقة صناعية في 2014"، مضيفا:" أقمنا 17 مجمع صناعي بتكلفة 10 مليار جنيه".