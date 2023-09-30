بوتين يُحيي ذكرى ضم 4 مناطق أوكرانية.. إليكم الدول المُعترفة بهذه الخطوة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن سكان 4 مناطق أوكرانية ضمتها موسكو بشكل غير قانوني قبل عام اتخذوا خيارهم بأن يكونوا مع وطنهم الأم.

في خطاب صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لعملية الضم، أصر بوتين على أن عملية الضم تم تنفيذها بما يتوافق تمامًا مع الأعراف الدولية.. وادعى أيضًا أن سكان مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريزهيا وخيرسون أعربوا مرة أخرى عن رغبتهم في أن يكونوا جزءًا من روسيا في الانتخابات المحلية التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر، والتي قالت لجنة الانتخابات المركزية الروسية إن الحزب الحاكم في البلاد فاز بأكبر عدد من الأصوات.

أدان الغرب كلاً من عمليات التصويت في الاستفتاء التي أجريت العام الماضي والانتخابات الأخيرة ووصفها بأنها صورية.

أقيم حفل موسيقي في الساحة الحمراء يوم الجمعة للاحتفال بالذكرى السنوية لكن بوتين لم يشارك.

نشر موقع سكاي نيوز البريطاني تقرير حول عدد الدول التي اعترفت بنتائج الاستفتاءات الصورية التي أجرتها روسيا، وخلص إلي أن التحركات الروسية لم يتم الاعتراف بها إلا من دولتين فقط؛ كوريا الشمالية وسوريا.

وبحسب التقرير أعتبر بقية العالم، أن الضم الروسي والانتخابات الأخيرة غير قانونية ورفض الاعتراف بالمواقع الأربعة على أنها أراضٍ روسية.

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن هذه الخطوة أظهرت أن "العالم اختار الوقوف إلى جانب أوكرانيا".