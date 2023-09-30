رئيس قضايا الدولة يفتتح وحدات التحول الرقمي بفروع الهيئة بالإسكندرية

افتتح اليوم السبت المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد حسن الأمين العام وحدات التحول الرقمي بفروع الهيئة بمحافظة الإسكندرية أول وثاني وثالث.



تأتي هذه الخُطوة في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لمنظومة التحول الرقمي لهيئة قضايا الدولة والتي تبدأ آلياتها باستحداث وحدات تحول رقمي بكافة فروع الهيئة على مستوى الجمهورية، مؤكداً سيادته على أهمية تلك الخطوة لتحقيق العدالة الناجزة تمشياً مع خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 ".



وأشاد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة بمستوى التنظيم والإعداد الجيد لوحدات التحول الرقمي بفروع الهيئة بالإسكندرية، موجهًا خالص شكره للمستشار محمد حسن الأمين العام للهيئة لسعيه الدؤوب من أجل تطوير وميكنة ورقمنة فروع الهيئة وتوجيهاته لإدارة التحول الرقمي بالأمانة العامة لتفعيل ذلك؛ كما وجه الشكر للمستشارين نواب رئيس الهيئة رؤساء الفروع على ما بذلوه من جهد في سبيل إنشاء وتجهيز هذه الوحدات، كما حث رؤساء قطاعات وفروع الهيئة لبذل قصارى جهودهم لتقديم الدعم المخلص لإنشاء وحدات التحول الرقمي على مستوى الجمهورية، لتحقيق الريادة الرقمية الشاملة للهيئة تحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030.



حضر الافتتاح كل من نواب رئيس الهيئة المستشار عبد العال جرنة رئيس ادارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.



صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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