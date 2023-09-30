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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بعد توقع حادثة العراق .. عالم أزهري يحسم حقيقة وقوع التنبؤات

صدى البلد

كثُر من يتنبؤون بالمستقبل بحدوث زلازل وبراكين وموت آخرين وإنهيار دول، أخرهم سيدة تنبأت بخبر صادم سيحدث في العراق وفرح سيتحول لحزن شديد وبفعل تحول الفرح لمأتم، ومات والدي العريس والعروس وغيرهم من المعازيم، وبدأ الناس يربطون كلامهم بما يحدث من الأقاويل الكثيرة، مما جعل الكثير يتسألون عن حكم التنبؤ بالمستقبل وهل نصدق كلامهم إذا حدث بفعل؟. 

فى هذا الصدد.. قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، فى تصريح خاص لصدى البلد إن التنبؤ بالمستقبل تكهن بالغيب لا يجوز، فجاء فى الحديث ليس منا من تطيَّرَ أو تُطيِّر له أو تَكَهَّن أو تُكهِّن له أو سَحَر أو سُحِر له ومَن عقد عقدةً أو قال عقدَ عقدةً ومَن أتَى كاهنًا فصدَّقه بما قال فقد كفر بما أُنزِلَ على محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، والدليل على ذلك. 

إن الله سبحانه وتعالى لو أعطى علمه لأحد، لمن يعطيه؟ فهناك من يقول الله يعطي علمه للملائكة ومنهم من يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول للجن، ومنهم من يقول للإنسان وهذا آخر واحد، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم قال للملائكة إني جاعل فى الأرض خليفة فغضبت الملائكة وعلمت ان الله سيخلق خلقا ينافسها فى حبها لله تعالى فقالت الملائكة يارب اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فغضب الله على الملائكة وقال اني اعلم ما لا تعلمون فلم يعطي علمه للملائكة، هذا هو الدليل الأول.

هل النبي محمد اطلع على علم الغيب ؟

الدليل الثاني على أن الله لم يعط علمه لأحد، دعت إمرأة يهودية النبي صلى الله عليه وسلم ودست له السُم فى الطعام ولبى النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة وهم بالأكل فانطق الله العظم لا تأكل مني يا محمد فإن الأعرابية قد دست لك السُم فى الطعام، فلو أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وأحب الخلق الى الله تعالى يعلم ذلك كان هيروح؟، كذلك كان النبي يصلي فى مكانا فى يوما ما ودلغه عقرب، فتسأل الشيخ عبدالحميد الاطرش، فلو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم انه سيلدغه عقرب كان هيصلي فيه؟، فلم يعطي الله عز وجل علمه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟.

هل يطلع الجن على الغيب ؟

الدليل الثالث: نعلم جميعا ان الجن كان مسخرا لنبي الله سليمان عليه السلام، وحدث ان نبي الله سليمان كلف الجن بعمل وهو واقف متكأ على عصاه، فكلما رأى الجن سيدنا سليمان كان يعمل ويتعب الى أن جاءت حشرة الارضة من الأرض وأكلت العصا المتكأ عليها سيدنا سليمان فوقع على الأرض فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا فى العذاب المهين.

فيتساءل رئيس لجنة الفتوى السابق، إذا كان هؤلاء الملائكة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وأحب الخلق لله عز وجل، والجن، لا يعلمون الغيب، فهل سيعطي الله الغيب لناس يأكلون الطعام حلالا وحراما ويشاهدون الحرام ويفعلون الحرام والحلال أيعقل هذا؟.

جاءت السيدة عائشة تقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذهب احدنا الى الكهان يخبره بالأمر فيقع كما كان فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة "كذب المنجمون ولو صدفوا" بالفاء اي لو جاءت معهم بالصدفة، كما أن هناك نوعا من الجن حينما يقضى الأمر فى السماء فيسترق السمع فيأخذ كلمة فيأتي بها على المنجم فيكذب معاه مائة كذبة، فما يفعله المنجمون وما ترجو له وسائل الإعلام على قنوات مخصوصة بأن هناك سحر كل هذا لعب بعقول الأخرين، فلو ان هناك من يفهم لا يذهب الى كاهن ابدا.

حكم التنبؤ بحدوث الزلازل قبل وقوعها ؟

عن أنس رضى الله عنه قال دخلت انا ورجل اخر على ام المؤمنين عائشة فقال الرجل يا ام المؤمنين حدثنا عن الزلزلة فقالت رضيت الله عنها وارضاها إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربت المعازيف غار الله فى سمائه فقال للأرض  تزلزلي بهم، وإلا أهدمها عليهم، فقال أنس: عذابا نكالا يا أم المؤمنين؟، فقالت: نكالا وعذابا للكافرين، ورحمة وعظة للمؤمنين».

وأشار إلى أن علماء الجيولوجيا والجغرافيا يقولون ان القشرة الارضية التى وضعها الله على الأرض من 40 الى 60 كيلو متر، والله سبحانه وتعالى اذا كثر الخبث أمر الارض ان تتزلزل لتكون عظة وعبرة لمن أراد ان يتعظ، فيقول العلماء أن هذه عوامل جغرافيه فنقول "هذه البراكين من الذي فجرها ومن الذي دبرها أليس هو القادر على كل شيء، قال تعالى فى كتابه الكريم {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ}.
فالزلازل إنما هى آية من آيات الله يرسل الله ليخوف به عباده فعلينا ان نفيق ونرجع ونتوب لله تعالى.

وتابع قائلاً: إن بعض السلف قالوا (إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه)، إن ربكم يرسل هذه الصواعق والزلازل بين الحين والأخر لتكون عظة وعبرة لمن أراد ان يعتبر، فالزلازل عظة وتذكير من الله تبارك وتعالى حتى يفيق الناس من غفلتهم، ويعودوا إليه.

وعن زينب رضي الله عنها، قالت: «قلت لرسول الله، أنهلك وفينا الصالحين، قال نعم، إذا كثر الخبث»، و‏حدث زلزال في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فجمع الناس وقال لهم: ( والله ما اهتزَّت إلا لأمرٍ أحدثته، أو أحدثتموه، والله لأن عادت، لا أساكنكم فيها أبداً)، خاف سيدنا عمر من غضب الله وهو فاروق الأمة و أمير المؤمنين ، وأكثر الناس اليوم يستقبل مثل هذا الموقف بالضحك والمزاح ، دون أن يعطي نفسه أدنى فرصه للتفكير. 

حكم التنبؤ بحدوث الزلازل قبل وقوعها هل يطلع الجن على الغيب هل النبي محمد اطلع على علم الغيب حكم التنبؤ بالمستقبل هل سيدنا محمد اطلع على علم الغيب فى رحلة الاسراء والمعراج

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