الطلاب في أمان.. الداخلية تستعد لتأمين العام الدراسي الجديد| صور

نفذت أجهزة وزارة الداخلية خططا أمنية؛ لتأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها، وذلك بمشاركة فاعلة من عناصر الشرطة النسائية؛ للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة، بما يضمن سلامة الطلبة والطالبات.

كما تم تكثيف المرور الدوري، وتعيين الارتكازات الأمنية؛ لتنفيذ عمليات التأمين والتمشيط المتواصل في أثناء دخول الطلاب وخروجهم من المدارس والجامعات.

كما تواصل أجهزة الوزارة، تكثيف سيارات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق السريعة والمحاور؛ لتسيير حركة المرور، ومساعدة الطلاب على الوصول إلى المدارس والجامعات في سهولة ويسر، فضلاً عن الربط الكامل بغرف العمليات، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة، وكذا التأكيد على سلامة حافلات المدارس والجامعات والسائقين.

ومن جهتها، أجرت القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عدة جولات تفقدية تابعوا خلالها الحالة الأمنية، لا سيما بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات؛ لتذليل كل العقبات أمام الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وأوضحت أن ذلك يأتي في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة إلى بذل كافة الجهود الأمنية لتأمين سير العملية التعليمية، وتوفير المناخ الآمن للطلبة وللقائمين على العملية التعليمية، وذلك تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

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