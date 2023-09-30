هل تتحول التوترات بين صربيا وكوسوفو إلى صراع عسكري؟

دعا البيت الأبيض صربيا يوم الجمعة إلى دحر قواتها المتجمعة على حدود كوسوفو، ووصف المسؤولون الأمريكيون هذا الوجود العسكري بأنه مزعزع للاستقرار وعلامة مثيرة للقلق على تصعيد محتمل في التوترات بين صربيا وكوسوفو.

بحسب صحيفة نيويورك تايمز، جاء هذا الإعلان بعد خمسة أيام من هجوم وقع في شمال كوسوفو اقتحم فيه مسلحون من العرق الصربي قرية ثم تحصنوا في دير، وهي حادثة عنيفة أدت إلى مقتل أربعة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة في كوسوفو.

ندد جون إف كيربي، المتحدث باسم إدارة بايدن، بهذا الهجوم يوم الجمعة، وقال إن المسؤولين الأمريكيين تواصلوا مع قادة صربيا وكوسوفو لحثهم على الدخول في حوار دبلوماسي.

قال جون إف كيربي، إنه سيتم نشر المزيد من قوات الناتو في المنطقة، على الرغم من أنه لم يذكر ما إذا كان المسؤولون الأمريكيون يتوقعون أن يتحول التصعيد إلى صراع عسكري.

وفيما يلي إليكم ما يجب معرفته عن المنعطف الأخير في الصدام الذي يعود إلى صراعات البلقان في التسعينيات:

ماذا حدث في أعمال العنف الأخيرة؟

في يوم الأحد الماضي، استخدم العشرات من المسلحين الصرب العربات المدرعة لاقتحام قرية في شمال كوسوفو ثم تحصنوا في دير صربي أرثوذكسي قريب. واشتبكوا مع شرطة كوسوفو من هذا الموقع، وقُتل ضابط كوسوفي مع العديد من المهاجمين.

في الأيام التالية، ألقى زعماء صربيا وكوسوفو اللوم على بعضهم البعض في أعمال العنف. كما قالت سلطات كوسوفو علانية إن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش دعم المسلحين.

قال رئيس كوسوفو فيوسا عثماني لرويترز يوم الخميس كوسوفو تتعرض للهجوم، مضيفا أن المسلحين مارسوا نوايا ودوافع صربيا كدولة.

وصف المسؤولون الأمريكيون الهجوم بأنه كان منظمًا للغاية، وقالوا إن المهاجمين ربما كانوا يمتلكون موارد كبير. وقال جون كيربي إن المسلحين تخلصوا من أكثر من اثنتي عشرة سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كانت تستخدم لنقل الأسلحة "بشكل متطور مثير للقلق".

قال جون إف كيربي إن الأسلحة تمثل تهديدا ليس فقط لكوسوفو، بل أيضا للقوات الدولية المتمركزة هناك. تعمل بعثة حفظ السلام بقيادة الناتو في كوسوفو منذ عام 1999، وللحلف عدة آلاف من القوات المتمركزة في البلاد.

كما اندلع القتال في ربيع هذا العام عندما أرسلت السلطات الألبانية في كوسوفو قوات الأمن إلى عدة بلدات للسيطرة على المباني البلدية وتعيين رؤساء البلديات من ذوي الأصل الألباني الذين فازوا في الانتخابات المحلية. وقاطع الصرب المحليون في الغالب الأصوات.

ماذا وراء الصراع؟

يأتي التصعيد الأخير في إطار نزاع حول وضع كوسوفو، التي أعلنت استقلالها عن صربيا قبل 15 عاما، بعد ما يقرب من عقد من الزمن بعد حملة قصف استمرت 78 يوما شنها حلف شمال الأطلسي وأدت إلى طرد القوات الصربية التي تورطت في سوء معاملة وحشية للألبان العرقيين.

ورغم أن الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية اعترفت بكوسوفو المستقلة، فإن صربيا ــ إلى جانب حلفائها الرئيسيين روسيا والصين ــ ما زالت لا تعترف باستقلال كوسوفو. ووصفت صربيا الانفصال بأنه انتهاك لقرار الأمم المتحدة رقم 1244، الذي يعود تاريخه إلى نهاية حرب كوسوفو.

يدعي فوتشيتش وغيره من القادة الصرب أن كوسوفو هي "قلب" بلادهم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها موطن للعديد من المواقع المسيحية الأرثوذكسية. واستبعد فوتشيتش الاعتراف بكوسوفو وتعهد "بحماية" العرق الصربي هناك.

انضم إلى القوميين الصرب في كوسوفو الصرب الأكثر اعتدالا في المطالبة بتنفيذ اتفاق عام 2013 الذي توسط فيه الاتحاد الأوروبي والذي يدعو إلى قدر من الحكم الذاتي للبلديات التي يهيمن عليها الصرب في شمال كوسوفو، وهو البند الذي لم تلتزم به كوسوفو.

وفي فبراير، وافق زعماء كوسوفو وصربيا مبدئياً على اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بوساطة الاتحاد الأوروبي، لكن القوميين من الجانبين رفضوه.

ما هي الخلفية الإقليمية للتوترات؟

اندلعت التوترات بين الطائفتين العرقيتين بشكل منتظم خلال العقد الماضي، مما جعل المنطقة مركزًا لأعمال العنف المتفرقة.

اندلعت الاشتباكات في يوليو 2022 ردًا على قانون يلزم الصرب المقيمين في كوسوفو بالتبديل من لوحات السيارات الصربية إلى لوحات كوسوفو.

جاء التصعيد الأخير للأعمال العدائية في الوقت الذي استحوذ فيه الغزو الروسي لأوكرانيا على اهتمام حلفاء كوسوفو الرئيسيين، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كانت صربيا، المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، شريكا وثيقا لموسكو لعدة قرون. ورغم أن صربيا صوتت لصالح قرار للأمم المتحدة يدين الغزو الروسي لأوكرانيا في مارس 2022، إلا أن صربيا لم تنضم إلى الدول الغربية في فرض عقوبات على موسكو بسبب الحرب.