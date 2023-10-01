سعر الذهب يستقر في بداية تعاملات اليوم 1-10-2023

شهد سعر الذهب استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 1-10-2023؛ دون أي تغيير في محلات الصاغة العاملة داخل السوق المصرية.

ومع نهاية تعاملات أمس الست، تراجع سعر المشغولات الذهبية بمعدل 33 جنيها في الجرام الواحد لليوم الثاني على التوالي.

عيار 21



وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 2155 جنيها للبيع و2165 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2463 جنيها للبيع و2474 جنيها للشراء.

عيار 18



ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية المختلفة نحو 1847 جنيه للبيع و 1856 جنيه للشراء.

عيار 14



وبلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 1437 جنيها للبيع و 1443 جنيها للشراء.

أوقية الذهب



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 76.6 ألف جنيه للبيع و 67.95 جنيه للشراء.

كيلو الذهب



وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.5 مليون جنيه للبيع وو 2.5 مليون جنيه للشراء.

الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهبب نحو 17.24 ألف جنيه للبيع و 17.32 ألف جنيه للشراء.



ارتفاع في البورصات العالمية



وارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت نحو دولارين في المعاملات الفورية مرتدة من أدني مستوياتها في أكثر من 6 أشهر.

وبحلول الساعة 04:26 مساءً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.06% أو ما يعادل 2.20 دولار ليصل إلى 1876.22 دولار للأونصة.



ونمت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.12% أو ما يعادل 2.35 دولار لتصل إلى 1893.25 دولار للأونصة.