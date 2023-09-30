انخفاض هائل في سعر الذهب عالميا

واصلت أسعار الذهب تراجعها مساء أمس الجمعة لتسجل خسائر شهرية وفصلية وسط ‏توقعات بأن الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.‏

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1850.44 دولار للأوقية بحلول الساعة ‏‏1:53 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة وهو أدنى مستوى له في أكثر من ‏ستة أشهر.

وأغلقت العقود الأمريكية للمعدن النفيس منخفضة 0.7% عند ‏‏1866.10 دولار للأوقية.‏

وتكبد الذهب خسائر أسبوعية بنسبة 4% وخسائر شهرية بنسبة 5%، وخسائر ‏فصلية بنسبة ‏‎3‎‏%.‏

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة حيازة الذهب، الذي يتم تسعيره ‏بالدولار ولا يدر أي فائدة.‏