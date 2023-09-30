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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض هائل في سعر الذهب عالميا

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أسعار الذهب تراجعها مساء أمس الجمعة لتسجل خسائر شهرية وفصلية وسط ‏توقعات بأن الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.‏

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1850.44 دولار للأوقية بحلول الساعة ‏‏1:53 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة وهو أدنى مستوى له في أكثر من ‏ستة أشهر.

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 وأغلقت العقود الأمريكية للمعدن النفيس منخفضة 0.7% عند ‏‏1866.10 دولار للأوقية.‏

وتكبد الذهب خسائر أسبوعية بنسبة 4% وخسائر شهرية بنسبة 5%، وخسائر ‏فصلية بنسبة ‏‎3‎‏%.‏

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة حيازة الذهب، الذي يتم تسعيره ‏بالدولار ولا يدر أي فائدة.‏

 

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