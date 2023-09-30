جمال شقرة: التاريخ سيكتب حكاية الوطن.. ومصر تمر بتجربة تنمية رائعة

علق جمال شقرة أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس على فعاليات مؤتمر حكاية وطن لاستعراض إنجازات الدولة المصرية على مدار الـ 10 سنوات الماضية.

وقال جمال شقرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" التاريخ سيكتب حكاية الوطن".

وواصل جمال شقرة: "مصر تمر بتجربة تنمية وتحديث أكثر من رائعة، ومصر تتقدم في ظل ظروف عالمية صعبة".

وأكمل جمال شقرة: "مصر تثبت أقدامها ووجودها رغم كل التحديات الداخلية والخارجية".

ولفت جمال شقرة، إلى أن "هناك محاولات لعرقلة تجربة التنمية التي ينفذها الرئيس السيسي"، مضيفا: "مصر مستهدفة ومحاطة بالكثير من المؤامرات، لكن هناك إصرار وتحد من الدولة لتحقيق التنمية والرئيس يقتحم كافة القطاعات لإحداث التطوير المطلوب".