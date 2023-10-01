سعر الذهب عيار 14 اليوم 1-10-2023

استقر سعر أقل أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 1-10-2023؛ لتصل قيمة عيار 14 الأدني فئة نحو 1437 جنيها للبيع و 1443 جنيها للشراء.

وثبت سعر الذهب اليوم الأحد دون أي تغيير في محلات الصاغة العاملة داخل السوق المصرية.

عيار 21



وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 2155 جنيها للبيع و 2165 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2463 جنيها للبيع و 2474 جنيها للشراء.

عيار 18



ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية المختلفة نحو 1847 جنيه للبيع و 1856 جنيه للشراء.

انخفاض السعر



وشهدت تعاملات أمس السبت، تراجع سعر المشغولات الذهبية بمعدل 33 جنيه في الجرام الواحد لليوم الثاني على التوالي.

أوقية الذهب



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 76.6 ألف جنيه للبيع و 67.95 جنيه للشراء.

كيلو الذهب



وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.5 مليون جنيه للبيع و2.5 مليون جنيه للشراء.

الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.24 ألف جنيه للبيع و 17.32 ألف جنيه للشراء.



ارتفاع في البورصات العالمية



وارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت نحو دولارين في المعاملات الفورية مرتدة من أدني مستوياتها في أكثر من 6 أشهر.

وبحلول الساعة 04:26 مساءً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.06% أو ما يعادل 2.20 دولار ليصل إلى 1876.22 دولار للأونصة.



ونمت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.12% أو ما يعادل 2.35 دولار لتصل إلى 1893.25 دولار للأونصة.

انخفاض في شهر

شهد سعر الذهب في مصر انخفاضا خلال شهر سبتمبر2024 بمقدار 45 جنيها للجرام وهو يمثل انخفاضا بنسبة 2%، فقد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 2220 جنيه للجرام قبل أن يسيطر التذبذب على معظم أداء الذهب خلال الشهر.

ورصد تحليل جولد بيليون، أن تحركات الذهب امتازت خلال سبتمبر بالاعتدال والبعد عن التحركات العنيفة، ويأتي هذا في ظل استقرار عوامل تسعير الذهب المحلي بالإضافة إلى حالة الترقب والحذر التي تسيطر على المتعاملين في الأسواق.

افتتح الذهب تداولات اليوم السبت عند المستوى 2175 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً وهو نفس سعر اغلاق جلسة الأمس بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17400 جنيه.

الترقب كان السمة الأساسية لسوق الذهب خلال سبتمبر، وذلك بسبب الشائعات والتوقعات في الأسواق بحدوث مراجعة صندوق النقد الدولي وما قد يصاحب هذا من تعويم في سعر صرف الجنيه خلال فترة شهر سبتمبر، وهو مالم يحدث ليتسبب هذا في هدوء في التداولات.

وأشار تقرير جولد بيليون إلى عوامل التسعير في سوق الذهب شهدت استقرار خلال معظم فترات الشهر، فقد استقر سعر صرف الدولار في السوق الموازية معظم فترات الشهر بعد أن شهد ارتفاع في بدايته، كما شهد السوق تراجع في الطلب على الذهب خلال هذه الفترة من العام الأمر الذي حقق توازن بين العرض والطلب ونتيجة لهذا تأثرت أسعار السوق المحلية بانخفاض أسعار الذهب العالمي لنشهد تراجع بشكل تدريجي بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب العالمي.