أهلي 2008 يفوز على المصري بثلاثية في بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ على المصري بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت بالسويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.

افتتح المصري التسجيل أولًا، وفي الشوط الثاني نجح الأهلي في قلب تأخره للفوز بثلاثة أهداف جاءت عن طريق كل من عمر هشهش ومهند الشامي من ركلة جزاء والبديل ياسين ياسر، لينتهي اللقاء بالفوز ٣ - ١.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٨» المباراة بتشكيل يضم كلًّا من:

حراسة المرمى: يوسف صنديد.

الدفاع: حمزة الدجوي - عمر هشهش - حسن مصطفى - مهند الشامي.

وسط الملعب: عمر العدوي - بلال عطية - صالح موسي - عبد الرحمن رامي «مانو» - آدم علاء.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وشارك ياسين ياسر بدلًا من صالح موسى، ومحمد صبري شندي بدلًا من آدم علاء، ومروان محمد بدلًا من بلال عطية، وزياد أيوب بدلًا من حمزة عبد الكريم، وعمر كمال بدلًا من عمر هشهش.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٨» رصيده إلى ١٢ نقطة، من الفوز في ٤ مباريات بالعلامة الكاملة، كانت على حساب كل من لافيينا ٣ - ١، وعلى أسوان ٩ - صفر، وعلى المصرية للاتصالات ٦ - ٢، وعلى المصري ٣ - ١، مسجلًا ٢١ هدفًا مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.