عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

التقيا في الجنة| ماذا قال سامي العدل عن نجله أحمد قبل رحيله؟| عاش في أمريكا وشارك بفيلم عالمي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في عالم الفن والتمثيل، تعتبر وفاة أحد نجومه مصدرًا للحزن والصدمة للجماهير ومحبي هذا الفنان. وللأسف، رحل عنا الفنان الشاب أحمد سامي العدل، ابن الفنان الكبير سامي العدل، مخلفًا خلفه حزنًا عميقًا في قلوب الكثيرين. وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة على حياة ومسيرة الفنان الراحل أحمد سامي العدل، ونتذكر إرثه الفني الذي سيبقى حيًا في قلوب محبيه.

 

حديث سامي العدل عن ابنه

وخلال لقاء سابق تحدث الفنان سامي العدل عن ابنه، في لقاء مع الإعلامية منى عبد الوهاب، وقال: «ابني مخرج وعايش في أمريكا بقاله كتير، وبيجي زيارة كام يوم ويرجع، عمر ما حد هيحب ابني قدي، ومحدش يتمنى يشوف حد أحس منه غير ابنه».

 

من هو أحمد سامي العدل؟

أحمد سامي العدل هو ابن الفنان الكبير سامي العدل، وقد ولد ونشأ في أسرة فنية تاريخية. تعلم أحمد فنون التمثيل منذ صغره، وبدأ مشواره الفني في سنوات مبكرة. اشتهر بسرعة بموهبته الفنية وأدائه المميز، مما جعله يحظى بشعبية كبيرة في عالم الفن.

مسيرته الفنية

أحمد سامي العدل قدم العديد من الأعمال الفنية التي تركت بصمة في عالم التمثيل المصري. من أبرز أعماله فيلم "المهاجر" الذي قدمه في عام 1994، حيث شارك فيه إلى جانب نجوم كبار مثل يسرا وخالد النبوي ومحمود حميدة. كانت هذه البداية الرائعة لمشواره الفني.

 

كما شارك أحمد سامي العدل في العديد من المسلسلات والأفلام الناجحة، مثل "فوق مستوى الشبهات" مع الفنانة يسرا في عام 2016، ومسلسل "حارة اليهود" مع الفنانة منة شلبي. كان دائمًا يسعى لتقديم أدوار متنوعة تبرز موهبته وإمكانياته الفنية.

 

وفاة نجل سامي العدل

وسط حالة من الحزن رحل عن عالمنا الفنان الشاب أحمد سامي العدل ليلحق بوالده الفنان الراحل سامي العدل وذلك بعد مسيرة فنية وضع أقدامه الأولى فيها ليحلم بتحقيق النجاح، ولكنه رحل قبل أن يستكملها، ونعاه الجميع من جمهور أبيه والوسط الفني، على «السوشيال ميديا»، عقب وفاة ابن سامي العدل.

 

وكثيرًا ما كان سامي العدل أبًا روحيا للكثير من الأجيال، ولقب بإمبراطور الوسط الفني، وكان ينظم جلسة صلح شهرية للمتخاصمين، وآخر وصاياه لصناع السينما في مصر أن ينتجوا أعمالًا هادفة ولها مضمون، فليس من الغريب حزن قطاع كبير من الناس على وفاته.

 

 

رشا سامي العدل تنعى شقيقها: أخويا وروحي يارب تدخل الجنة بغير حساب

ونعت رشا سامي العدل، وفاة شقيقها أحمد الذي وافته المنية صباح اليوم، وطلبت الدعاء بالرحمة والمغفرة لشقيقها والذي تم الإعلان عن خبر وفاته صباح أمس السبت، وكتبت عبر حسابها على موقع «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب و اجعل قبره روضة من رياض الجنة».

 

باختصار، كان أحمد سامي العدل فنانًا شابًا موهوبًا قدم العديد من الأعمال الفنية المميزة في عالم التمثيل. رغم رحيله المأساوي، إلا أن إرثه الفني سيبقى حيًا في قلوب محبيه ومعجبيه. إنه فنان ترك بصمة لا تنسى في تاريخ الفن المصري.

سامي العدل التقرير ابنة الفن أمريكا مسيرته الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

قرار من محمود علاء بعد التلفظ بعبارات خارجة واستبعاده من تدريبات الزمالك

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 1-10-2023

موضوعات متعلقة

عاجل| قرارات مهمة لوزير التعليم قبل العام الدراسي الجديد.. امتحانات إعدادي والزي وموعد الإجازة

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

حصلت بسببها على الجنسية| رحيل نجاح سلام "عاشقة مصر".. وهذه حكاية أغنية «يا أغلى اسم في الوجود»

صدمات القلعة البيضاء مستمرة| 4 مرشحين لخلافة أوسوريو في الزمالك.. بينهم اسم مفاجأة

إمام عاشور "عامل قلق"| مفاجأة جديدة حول تعاقده مع الأهلي.. وكهربا عن السهرة: «مش هنخلص..ولسه جاي كتير»

واكلين حقي وخلصوا على غنوة| التفاصيل الكاملة لأزمة شقيق المطربة أنغام وعائلته.. اتهامات خطيرة

اقبض 3 آلاف جنيه في دقايق| هكذا يمكنك تحقيق أرباح من مواقع الإنترنت.. خطوات سهلة وبسيطة

المتهم ردد الأذان في المسجد بعد الحادث| تفاصيل جريمة مروعة بالإسكندرية.. بكاء الابن كشف قتله لوالديه

ترشيحاتنا

سقوط الشورت ولايك إمام عاشور وخناقة زيزو.. أبرز مشاهد مواجهة الزمالك وأرتا سولار

لميس سلامة: مؤتمر حكاية وطن يعتمد على «المصارحة والمكاشفة» |فيديو

10 صور ترصد حصة عملي لتعليم الطلاب "لغة الإشارة" بإحدى المدارس بالقاهرة

اشتري الشبكة بسرعة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 1-10- 2023

قناة السويس الجديدة وإنقاذ المصريين من حالة الإحباط.. إنجاز وإعجاز والأرقام تتحدث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي .. شاهد إطلالة غادة عبد الرازق بأسبوع الموضة في باريس

جامب سوت لامع وضيق|شاهد درة بإطلالة مثيرة للجدل لنجمة عالمية تشعل السوشيال ميديا

لا تتجاهليها.. تعليمات لا تنسي إخبارها لطفلك من أول يوم مدرسة

موديل على شكل كرة فرو تصطدم بالجمهور خلال عرض أزياء

فيديو

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ