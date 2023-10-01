تفاصيل حفل أحمد سعد وروبي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

يحيى أحمد سعد، وروبي، حفلًا غنائيًّا باستاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأربعاء 18 أكتوبر المقبل.

ويقدم أحمد سعد وروبي من خلال الحفل مجموعة من أغانيهما المختلفة والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية ومنها لأحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكِ عيون، اختياراتي مدمرة حياتي"، وغيرها، كما تغني روبي روائعها "ليه بيداري، نمت ننة، حتة تانية، قلبي بلاستيك"، وغيرها من الأغنيات.

ومن المقرر أن يتغنى سعد وروبي برائعتهما "يا ليالي" التي تعد أول عمل غنائي يجمع بين أحمد سعد وروبي، من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصر، والتي حققت نجاحًا كبيرًا عند طرحها بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

ويعد أحمد سعد من الأصوات المهمة على الساحة والتي تحظى بجماهيرية طاغية في كل الدول العربية، وحققت أغانيه الأخيرة نسب مشاهدة مرتفعة، كما تعد النجمة روبي من أهم النجمات على الساحة الغنائية ودائمة التواجد والحضور كما أنها النجمة الأكثر طلبًا في الحفلات داخل مصر وخارجها.