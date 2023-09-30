بداية من الغد.. أمريكا توجه صفعة لـ فرنسا بسبب إنفلونزا الطيور

أعلنت الحكومة الأمريكية، أن القرار الذي اتخذته فرنسا بتطعيم البط ضد إنفلونزا الطيور، سيؤدي إلى فرض قيود على واردات الدواجن الفرنسية، اعتبارًا من غدٍ الأحد، الأول من أكتوبر.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ستبدأ فرنسا في طلب تطعيم البط في أكتوبر؛ مما يجعلها أول دولة في العالم تطلق حملة تطعيم على مستوى البلاد، وفقا لمسؤولين في وزارة الزراعة الفرنسية.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تسمح باستيراد الدواجن من الدول المتضررة من السلالة (إتش.بي.إيه.آي) شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور أو من القطعان المحصنة ضد المرض.

وأضافت الوزارة أن الطيور الملقحة قد لا تظهر عليها علامات العدوى، مما يعني أنه من المستحيل تحديد ما إذا كان الفيروس موجودا في القطيع.

وكانت فرنسا من بين الدول الأكثر تضررا من الانتشار العالمي غير المسبوق لإنفلونزا الطيور الذي أودى بحياة مئات الملايين من الطيور في العامين الماضيين وعطل إمدادات لحوم الدواجن والبيض وأدى إلى حظر الاستيراد.