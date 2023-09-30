عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحقيق مع نائب ديمقراطي بتهمة تشغيل إنذار مبني الكابيتول

صدى البلد

يواجه النائب جمال بومان (ديمقراطي من نيويورك) تحقيقًا وجهود طرد بقيادة الجمهوريين بعد أن قام بتشغيل إنذار الحريق في أحد مكاتب مجلس النواب في الوقت الذي كان يسابق فيه المجلس لتجنب إغلاق الحكومة يوم السبت.

قالت المتحدثة باسم النائب جمال بومان، إيما سيمون، لموقع أكسيوسفي بيان إن عضو الكونجرس "لم يدرك أنه سيطلق إنذارًا في المبنى بينما كان يسارع لإجراء تصويت عاجل".

في الفترة التي سبقت تصويت مجلس النواب على إجراء لتمديد التمويل الفيدرالي لمدة 45 يومًا، انطلق إنذار مسموع في مبنى مكاتب كانون هاوس مما دفع شرطة الكابيتول إلى إجلاء الموظفين.

قال رئيس لجنة إدارة مجلس النواب بريان ستيل (جمهوري من ولاية ويسكونسن) في بيان: "أطلق النائب جمال بومان إنذار الحريق في كانون هذا الصباح. ويجري التحقيق في سبب ذلك". 

قامت النائبة نيكول ماليوتاكيس (جمهوري من نيويورك)، وهي زميلة من نيويورك، بصياغة قرار لطرد بومان من الكونجرس، حسبما أفاد مكتبها لموقع أكسيوس.

قد يواجه هذا القرار معركة شاقة، إذ سيتطلب تصويتاً بأغلبية الثلثين، مما يعني أن العديد من الديمقراطيين سيضطرون للتصويت لطرد واحد منهم.

لكن النائبين هارييت هاجمان (جمهوري من ولاية وايومنج) وليزا ماكلين (جمهوري من ميشيغان) يعملان على اتخاذ إجراءات لتوجيه اللوم إلى بومان، حسبما صرحت مكاتبهما لموقع أكسيوس.  ولن يحتاج مثل هذا التصويت إلا إلى أغلبية بسيطة.

قال النائب جو موريل (ديمقراطي من ولاية نيويورك) لموقع أكسيوسإنه يريد فهم تفسير النائب لذلك الفعل"، لكنه أضاف: بالتأكيد لا ينبغي لعضو الكونجرس أن يعرض الناس للخطر. 

مجلس النواب مبنى الكابيتول الأعضاء الجمهوريين الديمقراطيون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.. أزمات أرهقت المصريين| ورؤية السيسي للتخلص من صداعها

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

ترشيحاتنا

رمى عليه الحذاء عشان يموته.. فأر في مدرج الجامعة يثير فزع الطلاب |شاهد

صاحب رواية الموت عمل شاق.. وفاة الروائي السوري خالد خليفة عن عمر يناهز 59 عاما

شاهد السيارة بيجو 408 الجديدة موديل 2024

أول تعليق من الزمالك بعد الريمونتادا التاريخية أمام أرتا سولار

إخلاء عقار 12 طابقا بحلمية الزيتون بعد حريق في مخزن فراشة |صور

سنتين ونصف.. سيدة تعرض نفسها لآلاف اللدغات من النحل | لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بستايل قديم.. سالى عبد السلام تثير الجدل باطلالة ملفتة

بملابس ملفتة.. مي حلمي تخطف الأنظار رفقة والدتها وشقيقها

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

الجمهور يقلق على منى زكي بعد صورتها بتلقى فيتامينات وريدية

فيديو

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

نقاتل من أجل بلدنا .. أول تعليق للرئيس السيسي على الانتخابات الرئاسية

براءة سيدة الزقازيق التي تخلصت من ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ