مدرسة بالجيزة تزين المقاعد بالبلالين لاستقبال الطلاب في أول يوم دراسة

استقبلت اليوم الأحد مدرسة أحمد راشد للتعليم الأساسي بمحافظة الجيزة، طلابها بأجواء مبهجة داخل الفصول مع بدء العام الدراسي الجديد.

وحرصت إدارة مدرسة أحمد راشد للتعليم الأساسي بمحافظة الجيزة على تزيين الفصول وفرش جميع مقاعد الطلاب بالبلالين ذات الألوان المبهجة.

وأكدت إدارة مدرسة أحمد راشد للتعليم الأساسي بمحافظة الجيزة : أنه كان لابد أن تتجمل وتتزين المدرسة لاستقبال طلاب الصف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والروضه اليوم الأحد ، و يشعر الطلاب بفرحة العودة للفصول.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة العمل على عودة جذب الطلاب للمدارس خلال العام الدراسي الجديد.

وكانت قد انطلقت الدراسة أمس السبت في 12 محافظة لا تطبق إجازة السبت وهي “الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسماعيلية”.

بداية الدراسة

بينما بدأت الدراسة اليوم في مدارس باقي المحافظات وهي محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح”

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع المدارس ، شدد خلالها على التواصل والتنسيق الكامل مع مديريات الامن ، و وضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية وتكثيف عمل الدوريات الراكبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد ، لضمان توفير مناخ امن الطلاب والمعلمين طوال فترة سير الدراسة والامتحانات والحفاظ على استقرار العملية التعليمية .

كما حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة التنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة غلق الابواب عقب الانتهاء من طابور الصباح ، واحكام دور الاشراف عليها ، وفحص هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة ، وتسجيل بياناتهم فور دخولهم والتأكيد على غلق ابواب المدارس عقب انتهاء اليوم الدراسي بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب .

كما تم التشديد على حسن إستقبال الطلاب وتخصيص اليوم الأول للدراسة لاستقبال الطلاب للصفوف الأولى واليوم التالي لبقية الصفوف

كما تم التأكيد علي إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية ، وتعقيم الحجرات الدراسية ، والتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية لرفع أية إشغالات في محيط المدارس

تزيين الفصول في اول يوم دراسة

تزيين الفصول في اول يوم دراسة

تزيين الفصول في اول يوم دراسة

تزيين الفصول في اول يوم دراسة

تزيين الفصول في اول يوم دراسة