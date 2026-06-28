للعام الرابع على التوالي.. فوز الشرقية بجائزة تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، فوز محافظة الشرقية بجائزة مبادرة «حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي» للعام الاستثماري ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك للعام الرابع على التوالي، في إنجاز جديد يعكس كفاءة منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة وقدرتها على التخطيط والمتابعة وتحقيق أعلى معدلات الأداء.

أكد محافظ الشرقية أن استمرار المحافظة في تحقيق هذا التميز يأتي ثمرةً للجهود المخلصة التي تبذلها فرق العمل بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وما يتم من متابعة دقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة، بما يضمن توجيه الموارد نحو الأولويات الفعلية واحتياجات المواطنين.

أشار المحافظ إلى أن الفوز بالمبادرة يترتب عليه اعتماد مالي إضافي ودعم للخطة الاستثمارية للمحافظة، بما يسهم في تنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

اكد المحافظ أن مبادرة «حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي» تستهدف دعم المحافظات في تطوير آليات التخطيط وإدارة الاستثمارات العامة، ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأداء، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.

وجّه محافظ الشرقية خالص الشكر والتقدير لكافة فرق العمل المشاركة في إعداد ملف المحافظة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل حافزًا لمواصلة تطوير الأداء، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتنفيذ مشروعات تنموية نوعية تلبي احتياجات المواطنين وتدعم مسيرة التنمية الشاملة على أرض المحافظة.