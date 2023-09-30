عكاشة: حكاية وطن أول إطلالة معمقة علي استراتيجية عمل الدولة المصرية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إطلاق مؤتمر حكاية وطن هو أول إطلالة معمقة علي استراتيجية عمل الدولة المصرية، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر ليس بمؤتمر أرقام رغم أهميتها.

وأضاف "عكاشة" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن الذي استوقفه في الجلسة الأولي من المؤتمر هو استعراض كيف كانت تعمل وتفكر الدولة المصرية خلال 9 سنوات مضوا.

وتابع خالد عكاشة، أن تسمية المؤتمر ليس بعيدة عن المضمون، فالمؤتمر يحكي كيف عاش المسؤولين المصريين في بناء الدولة المصرية بشكل جيد.