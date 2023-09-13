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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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عكاشة يوضح دلالات انسحاب الصين وروسيا من قمة العشرين

خالد عكاشة، مدير
خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الكثير من الدول ذات الاقتصاديات الناشئة بينها مصر ، ترقب التغير الاقتصادي الذي تحدث عن ضرورته الأمين العام للأمم المتحدة بقمتي البريكس و مجموعة العشرين.

وأضاف خالد عكاشة خلال حواره مع برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "تن"، أن الساحة الدولية تعيش فى حالة استقطاب حادة للغاية،بدأت بالحرب الروسية الأوكرانية ولم تنتهى حتى الوقت الحالى.

المنافسة الاقتصادية

وأوضح خالد عكاشة، التحديات والمنافسة الاقتصادية والتجارية، توسعت بشكل كبير للغاية واتخذت أشكال متقدمة.

وتابع الدكتور خالد عكاشة، دول الجنوب ومن بينها مصر تسعى فى الوقت الحالى للمشاركة وأن يصبح لها صوت فى عملية تشكيل النظام العالمي الجديد، خاصة بعد عمليات الاستقطاب التى تحدث. 

وأشار الدكتور خالد عكاشة إلى أن غياب روسيا والصين عن المشاركة فى اجتماعات قمة العشرين يعطى إشارة إلى انسحاب الدولين من تجمع العشرين والاتجاه إلى تجمع آخر.

الاقتصاديات الناشئة الإقتصاديات الحرب الروسية الروسية الأوكرانية العميد خالد عكاشة

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