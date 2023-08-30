خالد عكاشة: لتجمع البريكس أبعاد جيوستراتيجية وأخرى تجاوزت الاقتصادية.. فيديو

تحدث العميد خالد عكاشة،مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، عن انضمام مصر لـ تجمع البريكس وابعاده المختلفة، لافتا إلى أنه بدأ كتجمع اقتصادى وتطور.

وأكد خالد عكاشة خلال حواره مع برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "تن"، أنه لا يمكن انكار الدور الهام لتجمع البريكس،لأنه حدث تطورا كبيرا داخل التجمع منذ نشأته.

تجمع البريكس



وأوضح خالد عكاشة، يوجد بعد جيوستراتيجى هام للغاية داخل تجمع البريكس اثبتته الدول الأعضاء على راسها الصين، لافتا إلى ان روسيا تعمل داخل تجمع البريكس بأبعاد تتجاوز الابعاد الاقتصادية.

وأضاف مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دول البريكس مثل البرازيل والهند وجنوب افريقيا أثبتت أن اقتصادياتها هامة وواعدة فى المستقبل.