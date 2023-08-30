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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية : انضمام مصر لـ بريكس ليس وليد اللحظة

دول بريكس
دول بريكس

كشف الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، العديد من  المعلومات الجديدة بشأن تجمع بريكس، لافتا إلى أن هناك مقارنة بين تجمع بريكس ومجموعة السبع. 

وأوضح كمال،خلال حواره مع برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "تن"، أن الرأى العام المصى مهتم للغاية بانضمام مصر لتجمع بريكس، وهو أمر مستغرب بعض الشيء لأن عادة الشعب المصرى لا يهتم  بالقضايا ذات الأبعاد الخارجية.

ليس وليد اللحظة


وأضاف محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، أن مبالغة إلى حد ما فى الإيجابيات والسلبيات بشأن هذا الأمر، لافتا إلى أن قبول مصر بالانضمام لبريكس ليس وليد اللحظة وانما نتاج جهد تم خلال 3 سنوات. 

وأوضح استاذ العلوم السياسية، أن عدد سكان بريكس يمثل 42% من سكان العالم، وهو تكتل أقرب لدول الجنوب منه إلى العالم الغربى. 

البريكس انضمام مصر للبريكس تجمع البريكس مجموعة السبع تكتل البريكس

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