إيداعه مستشفى الأمراض العقلية.. اليوم محاكمة المتهم بالتخلص من زوج عمته

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بتهشيم رأس زوج عمته بأداة حديدية بسبب خلافات مالية علي 7 آلاف جنيه.

وكانت قد أمرت المحكمة بالجلسة الماضية إيداعه مستشفي الأمراض النفسية والعصبية للكشف علي سلامة قواه العقلية.

وكان المحامي العام لنيابات شمال الجيزة قد أحال المتهم في القضية رقم 286 لسنة 2022 إمبابة الفقيدة برقم 4016 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة إلي محكمة الجنايات المختصة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم مصطفي.ح في ليله 2022 /8/2 بدائرة قسم شرطة امبابة محافظة الجيزة، قتل عمدًا المجني عليه محمد أحمد من غير سبق إصرار أو ترصد بان كال له عدة - ضربات أستقرت على رأسه باستخدام أداة عصا حديدية – قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته – الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.