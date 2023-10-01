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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خالد خليفة.. مسيرة حافلة بالإبداع والتألق

خالد خليفة
خالد خليفة

أبى شهر سبتمبر أن يمر دون أن يخطف أحد أعظم كتاب الرواية السورية الكاتب والمؤلف الروائي خالد خليفة الذي وافته المنية، أمس، والذي أنهى مسيرة زاخرة بالإنتاج الأدبي، وكتب العديد من الروايات كان منها رواية  «لم يصل عليهم أحد» التي رشحت لجائزة الكتاب الوطني الأمريكي في الأدب المُترجَم، ورواية «حارس الخديعة»، ورواية «الموت عمل شاق».

 

 

خالد خليفة يكشف الصراع الدموي بين السلطة والإخوان في سوريا

 

 

أما رواية «مديحة الكراهية» إحدى أشهر رواياته التي أستغرق في كتابتها ثلاثة عشر عام، وتم اختيارها في قائمة أفضل مئة رواية في العالم، ورشحت لنيل الجائزة العالمية للرواية، وترجمت للعديد من اللغات، تتناول رواية خليفة الصراع الدموي بين السلطة، وحزب الإخوان المسلمين المحظور في سوريا، خلال الفترة الممتدة بين أواخر سبعينيات، وأواسط ثمانينيات القرن الماضي، وتتخذ من مدينة حلب مسرحاً رئيسياً للأحداث، صدرت طبعتها السورية الأولى سنة 2006، قبل أن تمنعها السلطات، وتتكلم عن كيفية تأثر حياة افراد اسرة سورية بالحرب الدائرة بين النظام السوري والإخوان المسلمون، ونشر فيها ما جرى لجماعة الاخوان المسلمون في حماة.

 

 

خالد خليفة: مديحة الكراهية تدافع عن الشعب السوري

 

يقول عنها خليفة: «قبل كل شيء، لقد كتبت هذه الرواية من أجل الدفاع عن الشعب السوري، وسعياً للاحتجاج على المعاناة التي تحملوها نتيجة ذلك من العقائد الدينية والسياسية التي حاولت نفي حضارتهم العائدة لعشر آلاف سنة»، ومن أعماله الفنية أيضا مسلسل «سيرة آل الجلالي»، «العراب نادي الشرق» و«مسلسل قوس قزح».

خالد خليفة، درس في جامعة حلب وحصل على ليسانس في القانون في عام 1988، وكان يكتب الشعر وهو عضو في المنتدى الأدبي في الجامعة، كتب خليفة دراما تلفزيونية مثل مسلسل (قوس قزح) و (سيرة آل الجلالي) وبعض الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة، والأفلام الروائية الطويلة (فلم باب المقام). 

أسس مع اصدقاءه في جامعة حلب مجلة ألف، وكانت أول مجموعة قصصية له هي حارس الخديعة، ونشرت في عام 1993، وجاءت روايته الثانية هي دفاتر القرباط وعلى اثرها تم تجميد عضويته من قبل اتحاد الكتاب العرب لمدة 4 سنوات بعد أن نشر الرواية في عام 2000.

وقضى خليفة ثلاثة عشر عاما في كتابة رواية مديح الكراهية، وقد نشرت في دمشق قبل ان يتم حظرها، ولاحقاً تم إعادة نشرها في بيروت.

 

خالد خليفة: حلب في روحي

 

وقال خالد خليفة، خلال حوار أجرته معه صحيفة «الجارديان» خلال الأيام الماضية، إنه حاول الكتابة عن العاصمة السورية، لكنه يجد نفسه منجذبًا إلى مدينته الأم. قال: «بعد 50 صفحة، شعرت بأن الكتابة لم تكن جيدة». لا أعرف عبير دمشق. لذا عدت إلى حلب، ووافقت: حسنًا، هذا مكاني. سأكتب كل كتبي عن حلب. إنها مدينتي وتعيش في أعماق نفسي، في روحي».

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