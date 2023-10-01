عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة ظهور "الغيلان" في ليبيا..عالم أزهري يوضح

صدى البلد

كشف الشيخ علي المطيعي أحد علماء الأزهر، حقيقة ظهور الغيلان بليبيا والتي حسب بعض الأحاديث حذر منها النبي.

وأوضح المطيعي، أن مصطلح "الغيلان" هو مصطلح عربي يُطلق على الجن والشياطين التي يعتقد الناس أنها تظهر أمامهم أثناء سفرهم في الصحراء أو في أماكن نائية.

وأوضح المطيعي في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" أن مصطلح "الغول" هو مجاز لكل ما يخيف الإنسان، سواء كان جنًا أو شيطانًا أو أي كيان آخر يثير الرعب والخوف.

وأضاف: "عندما يظهر ما يخيفك أو يثير رعبك، ينصح بأن تلتجئ إلى ذكر الله والاستعاذة بالله، وذلك حسب تعاليم الإسلام. ويتعين على الإنسان أن لا يترك نفسه مفتوحة للشياطين والجن وأن يبتعد عن التشاؤم والخوف من كل ما يحيط به".

بالتالي، يمكن القول أن مصطلح "الغيلان" يُستخدم للدلالة على أي شيء يثير الرعب والخوف في نفس الإنسان، وتشجيعه على أن يلجأ إلى الذكر والاستعاذة بالله للتخلص من هذا الخوف والهموم.

 

أحد علماء الأزهر الحدث اليوم الرعب والخوف الجن والشياطين برنامج حضرة المواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

لا تخافوا ولكن احذروا| حقيقة وصول العاصفة إلياس إلى مصر.. وهذا موقف الدراسة من التأجيل

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.. أزمات أرهقت المصريين| ورؤية السيسي للتخلص من صداعها

ترشيحاتنا

اللايك فصحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

أستاذ طاقة: الاكتشافات البترولية وفرت لمصر 20 مليار دولار

خبير مياه: لدينا محطات تعالج 12 مليار متر مكعب مياه سنويا

روسيا: المسيرات الأمريكية تخرق بروتوكولات تجنب الاشتباك في سوريا 6 مرات

حقيقة ظهور "الغيلان" في ليبيا..عالم أزهري يوضح

عضو غرفة السياحة يكشف موعد افتتاح مشروع التجلي الأعظم بسيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسئول هندي يتحرش بزميلته خلال حفل رسمي يحضره الوزراء

الجزيري اتضرب| تفاصيل خناقة مباراة الزمالك وأرتا سولار بعد الريمونتادا التاريخية

بستايل قديم.. سالى عبد السلام تثير الجدل باطلالة ملفتة

بملابس ملفتة.. مي حلمي تخطف الأنظار رفقة والدتها وشقيقها

فيديو

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

نقاتل من أجل بلدنا .. أول تعليق للرئيس السيسي على الانتخابات الرئاسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ