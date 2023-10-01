حقيقة ظهور "الغيلان" في ليبيا..عالم أزهري يوضح

كشف الشيخ علي المطيعي أحد علماء الأزهر، حقيقة ظهور الغيلان بليبيا والتي حسب بعض الأحاديث حذر منها النبي.

وأوضح المطيعي، أن مصطلح "الغيلان" هو مصطلح عربي يُطلق على الجن والشياطين التي يعتقد الناس أنها تظهر أمامهم أثناء سفرهم في الصحراء أو في أماكن نائية.

وأوضح المطيعي في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" أن مصطلح "الغول" هو مجاز لكل ما يخيف الإنسان، سواء كان جنًا أو شيطانًا أو أي كيان آخر يثير الرعب والخوف.

وأضاف: "عندما يظهر ما يخيفك أو يثير رعبك، ينصح بأن تلتجئ إلى ذكر الله والاستعاذة بالله، وذلك حسب تعاليم الإسلام. ويتعين على الإنسان أن لا يترك نفسه مفتوحة للشياطين والجن وأن يبتعد عن التشاؤم والخوف من كل ما يحيط به".

بالتالي، يمكن القول أن مصطلح "الغيلان" يُستخدم للدلالة على أي شيء يثير الرعب والخوف في نفس الإنسان، وتشجيعه على أن يلجأ إلى الذكر والاستعاذة بالله للتخلص من هذا الخوف والهموم.