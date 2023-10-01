خبير: الاحتلال الإسرائيلي نادم على التورط مع الشعب الفلسطيني العنيد

أكد الدكتور طلال أبو غزالة، الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال، أن من سيحرر فلسطين هم الفلسطينيون أنفسهم وليس غيرهم، مشددًا على أن إسرائيل ليست بلد ولكنها كيان احتلال وفلسطين هي دولة قائمة.

وأضاف "أبو غزالة"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "منظمة التحرير أخطأت باحتكار التعبير عن القضية الفلسطينية"، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي نادم على التورط مع هذا الشعب العنيد طوال هذه السنوات العديدة.

وأوضح أبو غزالة، أن الرأس الفلسطيني قوية ولا تخترق، مشددًا على أن الإرادة الفلسطينية قوية ولن ينتصر عليها في يوم من الأيام، مؤكدا أنه لا يرى عدو سوى العدو الإسرائيلي.