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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إطلالة رومانسية لـ جورجينا برفقة كريستيانو

صدى البلد

حرصت جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء العالمية وصديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت جورجينا في الصورة بإطلالة رومانسية برفقة كريستيانو رونالدو مما نال إعجاب متابعيها.

وكانت قد احتفلت المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الـ 93 وسط أجواء جذبت أنظار العالم وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاء أبرزها إطلالة جورجينا رودريجيز، صديقة لاعب كرة القدم الأشهر في العالم كريستيانو رونالدو.

وظهرت جورجينا رودريجيز، خلال مقطع فيديو قصير وهي ترتدي العباءة التي تعتبر الزي الرسمي في المملكة العربية السعودية، وتطلب فنجانا من القهوة باللغة العربية داخل أحد المحلات التجارية الشهيرة في المملكة كجزء من الترويج والاحتفال.

 

جورجينا تمارس الطقوس العربية بالبخور والعطور

كما مارست جورجينا رودريجيز الطقوس العربية التقليدية داخل المحل بتجربة البخور العربي واستكشاف العطور العربية المختلفة من العود والعنبر وغيرها من أرقى الأنواع التي تشهد رواجا في عالم الأزياء والموضة.

 

وتستمتع جورجينا رودريجيز بإقامتها في المملكة داخل قصرها الخاص منذ انتقالها للعيش مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل للعب في الدوري السعودي في صفقة هي الأعلى في تاريخ الساحرة المستديرة.

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