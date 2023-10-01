مصرع 6 منهم| مهاجرون عالقون في الصحراء بين المكسيك وأمريكا.. شاهد

لقمة بطعم المرار في حناجر المهاجرين، على متن عربات قطار شحن كان يقلهم نحو أمريكا قبل أن يتوقف، بمنطقة شبه صحراوية تبعد أميالا من الحدود، و جاء ذلك في تقرير عرضته فضائية "العربية".

تم إيقافها بعد مصرع نحو 6 مهاجرين وإصابة 6 آخرين

ووفقاً للتقرير، فإن هناك 1800 مهاجر عالق بين المكسيك و أميركا، يعيشون برد الصحراء ليلاً ولهيبها نهاراً، بالإضافة إلى 60 قطار شحن تديرها شركة مكسيكية، تم إيقافها بعد مصرع نحو 6 مهاجرين، و إصابة 6 أخرين.

وقالت ماريا فرناندا مهاجرة من فنرويلا ، “لا حافلة و لا بالسيارة ،لا أحد يأخذنا ، و لهذا السبب نستقل القطار".