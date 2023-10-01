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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء الدراسة بمدارس الدقهلية وتوافد الطلبة وانتظامهم.. صور

مدارس الدقهلية
مدارس الدقهلية

انتظم طلاب مدارس الدقهلية" نظام الفترة الواحدة والفترتين" اليوم الأحد  فى اول يوم دراسى مع بدء العام الدراسى الجديد حيث توافد الطلاب والطالبات على مدارسهم وسط اسنقبال المعلمين لهم بشكل مميز.

وقال ناصر شعبان وكيل مديرية التربية والتعليم في الدقهلية، إن الإدارات التعليمية إنتهت من كافة الإستعدادات لإستقبال الطلاب بداية من صباح اليوم الأحد ، مؤكدا أن المحافظة بها 3875 مدرسة حيث تستقبل مليون و660 طالب وطالبة، وذلك بكافة المراحل التعليمية والسنوات الدراسية المختلفة

وأشار وكيل الوزارة، إلى إنتظام الدراسة في جميع المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم علي مستوي المحافظة، مضيفا أنه تم دخول 20 مدرسة جديدة للدراسة فعليا وإستقبال الطلاب مع إنطلاق العام الدراسي الجديد والذي بدأ اليوم ما يخفف من تكدث الطلاب داخل الفصول، وتطوير العملية التعليمية علي مستوي المحافظة .

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انطلاق العام الدراسي الجديد انطلاق العام الدراسي ديرية التربية والتعليم لدقهلية مدارس الدقهلية وتطوير مراحل التعليم مديرية التربية مديرية التربية والتعليم

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