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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل أسبوعين من الانتخابات.. إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بفيروس كورونا

رئيس وزراء نيوزيلندا
رئيس وزراء نيوزيلندا

أعلن مكتب رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، اليوم الأحد، أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه سيعمل عن بُعد أثناء عزله.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، جاءت إصابة هيبكنز قبل أسبوعين فقط من الانتخابات العامة التي يواجه فيها حزب العمال صعوبات.

وسيبتعد هيبكنز على نحو مؤقت عن حملة الانتخابات التي تجرى في 14 أكتوبر الجاري؛ بسبب إصابته.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن هيبكنز يعاني أعراض البرد والإنفلونزا التي بدأت أمس، السبت، وسيعزل لمدة خمسة أيام أو حتى تظهر نتيجة اختبار سلبية، موضحًا أنه سيواصل الأعمال التي يمكنه القيام بها عبر تطبيق زووم.

من جانبه، ذكر هيبكنز على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “شكراً لجميع المتطوعين والمؤيدين العظماء في حزب العمال الذين أعرف أنهم سيواصلون حملتنا في غيابي”.

وأضاف: “هناك الكثير على المحك في هذه الانتخابات، وسأعمل بجهد مضاعف عندما أتمكن من العودة للتأكد من إعادة انتخاب حزب العمال”.

فيما أكد مكتب رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان المزيد من التحديثات بشأن جدول أعماله في الوقت المناسب.

رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز اعراض البرد كورونا فيروس كورونا

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