مخدرات بقيمة 2.4 مليون جنيه.. سقوط عناصر إجرامية بمطروح والدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى أمن (مطروح - الدقهلية) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (الضبعة - جمصة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ففى مديرية أمن مطروح تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 23,500 كيلو جرام – سيارتين).

وفى مديرية أمن الدقهلية تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة جمصة.. وبحوزته (عدد 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 1 كيلو جرام – سلاح أبيض).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,425,000) جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.